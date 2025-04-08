08/04/2025 16:26

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 147.07 147.96 146.98 歐元/美元 1.0954 1.0992 1.0915 英鎊/美元 1.2767 1.2797 1.2733 美元/瑞郎 0.8584 0.8601 0.8544 美元/港元 7.7705 7.7716 7.7688

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0910 1.1050 1.0850 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》受特朗普全球對等關稅影響，上周五(4日)美股暴跌，周一(7日)環球股災，金融市場大幅波動。面對國內多地民眾示威，特朗普稱不會暫停對等關稅措施，認為很多國家會尋求跟美國談判解決問題，最終會讓國民受益。中國宣布反制措施後，特朗普威脅如不撤回，將進一步增加中國關稅，令中美貿易戰可能進一步惡化。此外，歐盟準備在4月15日開始對部分美國產品加徵25%關稅，分兩部分實施，第二部分將於5月15日開始徵收。周一德國公布的2月工業產出、歐元區4月份的Sentix投資者信心指數，以及歐元區2月零售銷售都差過預期。匯市繼續反覆，美匯指數反彈上103後回軟，特朗普再次表示美聯儲局應該減息，有大行指聯儲局會提前下調利率，今年減息5次的機會接近五成。歐元下方支持位在1.0870及1.0730，可部署低位吸納。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。