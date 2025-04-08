08/04/2025 16:26
《美元走勢－羅明立》聯儲或提前減息，歐元部署低位吸納
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|147.07
|147.96
|146.98
|歐元/美元
|1.0954
|1.0992
|1.0915
|英鎊/美元
|1.2767
|1.2797
|1.2733
|美元/瑞郎
|0.8584
|0.8601
|0.8544
|美元/港元
|7.7705
|7.7716
|7.7688
《美元走勢》受特朗普全球對等關稅影響，上周五(4日)美股暴跌，周一(7日)環球股災，金融市場大幅波動。面對國內多地民眾示威，特朗普稱不會暫停對等關稅措施，認為很多國家會尋求跟美國談判解決問題，最終會讓國民受益。中國宣布反制措施後，特朗普威脅如不撤回，將進一步增加中國關稅，令中美貿易戰可能進一步惡化。此外，歐盟準備在4月15日開始對部分美國產品加徵25%關稅，分兩部分實施，第二部分將於5月15日開始徵收。
周一德國公布的2月工業產出、歐元區4月份的Sentix投資者信心指數，以及歐元區2月零售銷售都差過預期。匯市繼續反覆，美匯指數反彈上103後回軟，特朗普再次表示美聯儲局應該減息
，有大行指聯儲局會提前下調利率，今年減息5次的機會接近五成。歐元下方支持位在1.0870及1.0730，可部署低位吸納。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0910
|1.1050
|1.0850
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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