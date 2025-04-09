09/04/2025 16:07
《美元走勢－羅明立》美匯在103掉頭下跌，後市看跌
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|145.00
|145.94
|144.58
|歐元/美元
|1.1060
|1.1090
|1.0972
|英鎊/美元
|1.2821
|1.2864
|1.2776
|美元/瑞郎
|0.8420
|0.8462
|0.8382
|美元/港元
|7.7590
|7.7701
|7.7580
《美元走勢》美國3月NFIB小型企業信心指數跌至97.4，差過預期。特朗普發動的關稅戰繼續影響市場投資氣氛，美國重申各國具體稅率將如期執行，由於中國強硬回應並作出反制，白宮指會提高中國關稅至104%。市場對美聯儲局提前降息預期升溫，但亦有官員表示不宜匆忙下調利率。美匯指數在103掉頭下跌，市場相信特朗普會推動美國減息及弱美元政策，美匯後市看跌。
避險資金繼續流入日圓。日本央行行長植田和男表示，美國的關稅措施增加了市場的不確定性，但同時指如果經濟繼續按預期般改善，央行將繼續加息，否則，長期維持低利率的做法可能導致經濟過熱。由於貨幣政策跟特朗普對日圓匯率的態度都有利日圓走強，後市將向140進發。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.1010
|1.1130
|1.0950
|美元兌日圓
|買入日圓
|145.50
|144.00
|146.20
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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