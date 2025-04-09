09/04/2025 16:07

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 145.00 145.94 144.58 歐元/美元 1.1060 1.1090 1.0972 英鎊/美元 1.2821 1.2864 1.2776 美元/瑞郎 0.8420 0.8462 0.8382 美元/港元 7.7590 7.7701 7.7580

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.1010 1.1130 1.0950 美元兌日圓 買入日圓 145.50 144.00 146.20 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國3月NFIB小型企業信心指數跌至97.4，差過預期。特朗普發動的關稅戰繼續影響市場投資氣氛，美國重申各國具體稅率將如期執行，由於中國強硬回應並作出反制，白宮指會提高中國關稅至104%。市場對美聯儲局提前降息預期升溫，但亦有官員表示不宜匆忙下調利率。美匯指數在103掉頭下跌，市場相信特朗普會推動美國減息及弱美元政策，美匯後市看跌。避險資金繼續流入日圓。日本央行行長植田和男表示，美國的關稅措施增加了市場的不確定性，但同時指如果經濟繼續按預期般改善，央行將繼續加息，否則，長期維持低利率的做法可能導致經濟過熱。由於貨幣政策跟特朗普對日圓匯率的態度都有利日圓走強，後市將向140進發。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。