09/04/2025 14:26

《廣匯論勢－鄭廣復》英倫銀行或緊急減息，鎊匯短期走勢偏弱

《廣匯論勢》中國針對美國向其加徵34%對等關稅採取反制措施，宣布向美國進口商品同樣加徵34%關稅後，美國總統特朗普隨後宣布向中國再加徵50%關稅，令關稅總額大幅上升至104%，中國暫未採取針對性行動，但表明「奉陪到底」！對特朗普在關稅上的做法，美國內部愈來愈多反對聲音，美國10年期債息抽上4.5%，反映市場擔心美國通脹率將會急升，聯儲局難以減息。



阿特蘭大聯儲行在4月3日對美國首季GDP的看法，由之前預測以年率計收縮3%，輕微修訂至收縮2.8%，但其時3月份非農就業報告仍未公布，同時該行以經濟數據衡量對GDP的影響，而非根據目前特朗普對貿易夥伴採取的高關稅措施。事實上，美股以至全球股市急挫，主要反映投資者認為美國將因關稅大增而陷入經濟衰退或出現滯脹。



*特朗普借關稅以減稅*



美國勞工部明天（10日）將會公布3月份消費者物價指數(CPI)，從中可觀察到消費者對加徵關稅的反應。目前市場預期整體CPI將按年上升2.6%，低於2月份的2.8%；核心CPI升幅亦料由3.1%放緩至3%。然而，幾可肯定，不論CPI升幅擴大或收縮，都令市場對聯儲局減息的預期升溫。我認為美國首兩季陷入滯脹的可能性不大，因為GDP不是停「滯」不前，而是直接墮入衰退。



一旦陷入衰退，聯儲局理應減息，就算是滯脹，難道聯儲局會在營商及消費成本大增的情況下加息嗎？絕不可能！稍為減息，作用雖微但有助穩定信心。另外亦要注意，特朗普對外大幅加徵的關稅，部分將用作對美國私人及企業減稅，屆時股市將有正面反應。現在洗濕了頭，就看他還有何招數出了！



*歐元縱強亦難破1.12*



匯市方面，日圓及瑞郎兌美元升值，表現更是主要貨幣之中最佳，目前兩者兌美元進一步攀升，金價亦重新走強至每盎司3000美元水平，反映避險行動仍在進行。歐元兌美元近日調整至1.09明顯見支持，暫時似守穩1.10，今天或有機會借美國CPI再衝1.11，惟短期突破去年8、9月的小雙頂約1.1200機會不大。



英鎊兌美元上周五（4日）以大陰燭跌穿20日SMA（現約1.2927）後，本周一（7日）進一步挫至1.2707後反彈，惟仍未能重上20日SMA，技術上屬下跌旗形，短期進一步跌至1.2650的機會較高，且市場估計，英倫銀行(BoE)在5月份議息會議有機會減息50基點。與此同時，BoE前副行長Charlie Bean認為，央行需要減息最少50基點至4厘，以回應美國加徵關稅對金融市場造成的震盪。



另一BoE前決策委員David Blanchflower更認為，BoE應在5月8日的常規貨幣政策會前，召開緊急會議及考慮大幅降低借貸成本。若然BoE真的採取緊急減息行動，英鎊兌美元很可能跌穿1.2650，下試1.2500。如果暗示很大可能需要進一步減息，則英鎊兌美元再試1.20的可能性上升，對長線投資者而言屬低吸機會！《資深市場分析師 鄭廣復》



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