10/04/2025 16:14

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 145.00 145.94 144.58 歐元/美元 1.0978 1.0996 1.0951 英鎊/美元 1.2847 1.2877 1.2822 美元/瑞郎 0.8544 0.8576 0.8515 美元/港元 7.7645 7.7646 7.7564

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.0920 1.1080 1.0870 美元兌日圓 買入日圓 147.50 145.50 148.20 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》周三(9日)未有重要經濟數據公布，美國聯儲局3月會議紀要顯示，委員們普遍認為當地正面臨通脹上升但同時經濟增長放緩的風險，如果情況惡化，局方將陷入兩難的局面，要被逼作出痛苦的選擇，而特朗普的關稅戰似乎正在將局面推向這個方向。特朗普繼續為自己的政策辯護，但金融市場大跌，特別是債市異常情況逼使其作出一些讓步，宣布對眾多沒有作出反制的國家給予90天的關稅延期，刺激股市大幅反彈，美匯指數亦強力回升。歐元區對美國的關稅戰同時以軟硬兩種方式作出回應，一方面有反制，另方面提出談判方案。而由於美元轉弱，歐元曾經升越1.11，但高位有回吐，市場對下周歐洲央行降息預期有所增加，但美國亦可能要多次減息，歐元仍然有可能受惠，低位吸納。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。