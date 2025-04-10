10/04/2025 16:14
《美元走勢－羅明立》歐元仍可能受惠美國減息，低位吸納
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|145.00
|145.94
|144.58
|歐元/美元
|1.0978
|1.0996
|1.0951
|英鎊/美元
|1.2847
|1.2877
|1.2822
|美元/瑞郎
|0.8544
|0.8576
|0.8515
|美元/港元
|7.7645
|7.7646
|7.7564
《美元走勢》周三(9日)未有重要經濟數據公布，美國聯儲局3月會議紀要顯示，委員們普遍認為當地正面臨通脹上升但同時經濟增長放緩的風險，如果情況惡化，局方將陷入兩難的局面，要被逼作出痛苦的選擇，而特朗普的關稅戰似乎正在將局面推向這個方向。特朗普繼續為自己的政策辯護，但金融市場大跌，特別是債市異常情況逼使其作出一些讓步，宣布對眾多沒有作出反制的國家給予90天的關稅延期，刺激股市大幅反彈，美匯指數亦強力回升。
歐元區對美國的關稅戰同時以軟硬兩種方式作出回應，一方面有反制，另方面提出談判方案
。而由於美元轉弱，歐元曾經升越1.11，但高位有回吐，市場對下周歐洲央行降息預期有所增加
，但美國亦可能要多次減息，歐元仍然有可能受惠，低位吸納。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.0920
|1.1080
|1.0870
|美元兌日圓
|買入日圓
|147.50
|145.50
|148.20
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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