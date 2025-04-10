10/04/2025 11:04

《真知灼見－溫灼培》暫緩較高「對等關稅」，誰得益誰受損？

《真知灼見》香港時間今日凌晨，美國總統特朗普在社交平台指，除把中國的關稅加徵至125%外，同時暫緩對其他國家徵收較高的「對等關稅」，為期90天，不過最基礎的10%「對等關稅」則仍將保留。特朗普直認，近日外界的擔憂是他改變政策的主要原因。受此消息影響，市場隨即感到寬慰，昨晚美股三大指數全線上漲，其中標普500指數更大幅上升9.52%，創下自2008年金融海嘯以來的最大單日升幅；紐約期油亦反彈4.65%，以62.35美元收市。



*料中國可透過轉口紓緩出口壓力*



至於暫緩較高「對等關稅」，究竟誰最受惠誰受損呢？相信受惠的肯定是那些本應被徵收較高關稅的國家，包括歐盟和東盟等。英國和澳紐等國因一直僅需支付10%的基礎對等關稅，因此在此次事件中並未直接受益。對於中國的情況，大家最為關心，因為中國輸往美國的貨品關稅已提升至125%。然而，實際上，部分中國出口至美國的商品，都是經越南、泰國和柬埔寨等國轉口的，只要美國不將這些國家的關稅提高至先前的40%至50%，就能在一定程度上緩解中國的出口壓力。再者，在美國暫緩較高關稅的情況下，各國的經濟壓力得以紓緩，消費者的購買力也因此提升，能夠更具能力購買中國的進口商品，這對整體的中國出口都可帶來幫助。顯然，特朗普意識到，與中國的供應鏈完全斷裂是不現實的，也是不可能的。



*政策頻繁改變不利美國經濟*



這次事件對美國的影響如何？不論特朗普在90天後是否會繼續徵收較高的「對等關稅」，經此事件後，美國的盟友將不再像以往那樣在貿易上依賴美國，歐盟或許會加強與中國的貿易聯繫。此外，特朗普政策上的頻繁變動，可能會使投資者對在美國投資的意願產生顧慮。畢竟，建立一間工廠並非朝夕之功，而不斷變化的政策，將使投資者對在美國的投資產生遲疑。這一切都可能對美國經濟的前景造成不利影響。



轉看金融市場。由於特朗普現暫緩較高的關稅率，按利率期貨價格變化顯示，市場先前估計聯儲局6月減息半厘的機率高達八成，現在估計減息25基點的機率才是八成，而待7月，市場估計聯儲局減息25基點的機率才是100%。聯儲局減息放緩，對美日息差變化最為敏感的日圓隨即下跌，今早於亞洲市場報146.7兌1美元。至於歐洲貨幣則變化不大，而跟環球經濟走的澳紐反而最受惠，澳元今早於亞洲市場攀至61.23美仙。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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