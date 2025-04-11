11/04/2025 18:08

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 142.45 144.15 142.07 歐元/美元 1.1428 1.1349 1.1247 英鎊/美元 1.3110 1.3134 1.2985 美元/瑞郎 0.8132 0.8258 0.8111 美元/港元 7.7565 7.7683 7.7555

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.1260 1.1420 1.1200 美元兌日圓 買入日圓 144.00 142.60 144.50 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國3月CPI按年放緩至2.4%，核心CPI年率亦由3.1%回落至2.8%，降幅較預期大；而上周初次申領失業救濟人數增加至22.3萬，符合預期。通脹回落有助減輕美聯儲局因關稅而面對的兩難困局面，現時預期6月再次降息機會將較高。關稅方面，特朗普指首份協議已非常接近達成，但同時承認政策會帶來過渡期困難，最終會對美國有利。有消息指，白宮貿易團隊中強硬派可能因近期金融市場動盪而失勢，較溫和的財長主導重要的貿易談判。不過，投資者相信前景充滿不確定性，特朗普日前暫緩加徵對等關稅後，歐盟亦推延對美的反制，同樣推延90天。歐盟委員會主席馮德萊恩表示，若與美談判不順利，可能會向美大型科技公司徵稅。美國通脹數據回落，特朗普推動弱美元求仁得仁，美匯指數跌破100大關，逼近3年低位，歐元大幅拉升，衝上1.13，下個阻力在1.15。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。