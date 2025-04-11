11/04/2025 18:08
《美元走勢－羅明立》美核心CPI降幅大，6月再次降息機會較高
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|142.45
|144.15
|142.07
|歐元/美元
|1.1428
|1.1349
|1.1247
|英鎊/美元
|1.3110
|1.3134
|1.2985
|美元/瑞郎
|0.8132
|0.8258
|0.8111
|美元/港元
|7.7565
|7.7683
|7.7555
《美元走勢》美國3月CPI按年放緩至2.4%，核心CPI年率亦由3.1%回落至2.8%，降幅較預期大；而上周初次申領失業救濟人數增加至22.3萬，符合預期。通脹回落有助減輕美聯儲局因關稅而面對的兩難困局面，現時預期6月再次降息機會將較高。關稅方面，特朗普指首份協議已非常接近達成，但同時承認政策會帶來過渡期困難，最終會對美國有利。有消息指，白宮貿易團隊中強硬派可能因近期金融市場動盪而失勢，較溫和的財長主導重要的貿易談判。不過，投資者相信前景充滿不確定性，
特朗普日前暫緩加徵對等關稅後，歐盟亦推延對美的反制，同樣推延90天。歐盟委員會主席馮德萊恩表示，若與美談判不順利，可能會向美大型科技公司徵稅。美國通脹數據回落，特朗普推動弱美元求仁得仁，美匯指數跌破100大關，逼近3年低位，歐元大幅拉升，衝上1.13，下個阻力在1.15。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.1260
|1.1420
|1.1200
|美元兌日圓
|買入日圓
|144.00
|142.60
|144.50
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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