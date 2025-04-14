14/04/2025 16:01
《美元走勢－羅明立》美匯險守99，英鎊有機會上試1.344
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|142.45
|143.75
|142.25
|歐元/美元
|1.1420
|1.1424
|1.1341
|英鎊/美元
|1.3165
|1.3175
|1.3084
|美元/瑞郎
|0.8162
|0.8191
|0.8121
|美元/港元
|7.7565
|7.7591
|7.7548
《美元走勢》美國3月PPI按年由3.2%回落至2.7%，核心PPI同樣由3.4%回落至3.3%，市場本預期會較2月數據上升。連同日前的CPI數據，反映通脹有所放緩，不過，關稅戰開打後情況如何發展，仍然需要時間觀察。此外，美國4月密西根大學消費者信心指數初值大幅下跌至50.8，但一年通脹預期卻升至1981年以來最高。市場降低了對聯儲局今年減息的預期到只有三次，將於6月開始重新減息。美匯指數繼續偏軟，險守99水平。
特朗普的關稅政策仍然在反覆變化中，令市場無所適從，無論對美國或者美元的信心都有很大的衝擊，估計美匯指數短線或有反彈，但後市有下行風險。英國2月GDP按月增長0.5%，該製造業產出按月升2.2%，工業產出升1.5%，數據都強於預期，英鎊再次逼近1.32， 1.2950/1.30可能會成為短期底部，有機會上試去年9月的高位1.3440。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|沽出歐元
|1.1485
|1.1350
|1.1520
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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