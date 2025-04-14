14/04/2025 16:01

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 142.45 143.75 142.25 歐元/美元 1.1420 1.1424 1.1341 英鎊/美元 1.3165 1.3175 1.3084 美元/瑞郎 0.8162 0.8191 0.8121 美元/港元 7.7565 7.7591 7.7548

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 沽出歐元 1.1485 1.1350 1.1520 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國3月PPI按年由3.2%回落至2.7%，核心PPI同樣由3.4%回落至3.3%，市場本預期會較2月數據上升。連同日前的CPI數據，反映通脹有所放緩，不過，關稅戰開打後情況如何發展，仍然需要時間觀察。此外，美國4月密西根大學消費者信心指數初值大幅下跌至50.8，但一年通脹預期卻升至1981年以來最高。市場降低了對聯儲局今年減息的預期到只有三次，將於6月開始重新減息。美匯指數繼續偏軟，險守99水平。特朗普的關稅政策仍然在反覆變化中，令市場無所適從，無論對美國或者美元的信心都有很大的衝擊，估計美匯指數短線或有反彈，但後市有下行風險。英國2月GDP按月增長0.5%，該製造業產出按月升2.2%，工業產出升1.5%，數據都強於預期，英鎊再次逼近1.32， 1.2950/1.30可能會成為短期底部，有機會上試去年9月的高位1.3440。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。