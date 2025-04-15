15/04/2025 18:09
《美元走勢－羅明立》市場整固美元望反彈，歐元料能守1.125
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|143.38
|143.59
|142.85
|歐元/美元
|1.1350
|1.1368
|1.1316
|英鎊/美元
|1.3216
|1.3222
|1.3164
|美元/瑞郎
|0.8170
|0.8189
|0.8150
|美元/港元
|7.7567
|7.7596
|7.7560
《美元走勢》美國3月紐約聯儲1年通脹預期由3.1%升至3.6%，高於市場預期。美聯儲局理事沃勒表示，在大規模關稅政策被推行的情況下，對經濟將做成重大衝擊，特別是產出及就業的打擊會較為持久，而對通脹的影響可能較為短暫，到時美聯儲局可能要有通脹高企的環境下減息，以支持經濟。美國財長表示，將在今年稍後時間開始物色接替聯儲局主席鮑威爾的人選。
關稅戰持續但未有新消息，環球金融市場進入整固階段，投資者對美元後市偏向看淡，但短線可能有反彈。歐元接近1.13應該開始有支持，估計1.1250可以守得住。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|沽出歐元
|1.1400
|1.1280
|1.1450
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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