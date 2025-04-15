15/04/2025 18:09

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 143.38 143.59 142.85 歐元/美元 1.1350 1.1368 1.1316 英鎊/美元 1.3216 1.3222 1.3164 美元/瑞郎 0.8170 0.8189 0.8150 美元/港元 7.7567 7.7596 7.7560

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 沽出歐元 1.1400 1.1280 1.1450 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國3月紐約聯儲1年通脹預期由3.1%升至3.6%，高於市場預期。美聯儲局理事沃勒表示，在大規模關稅政策被推行的情況下，對經濟將做成重大衝擊，特別是產出及就業的打擊會較為持久，而對通脹的影響可能較為短暫，到時美聯儲局可能要有通脹高企的環境下減息，以支持經濟。美國財長表示，將在今年稍後時間開始物色接替聯儲局主席鮑威爾的人選。關稅戰持續但未有新消息，環球金融市場進入整固階段，投資者對美元後市偏向看淡，但短線可能有反彈。歐元接近1.13應該開始有支持，估計1.1250可以守得住。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。