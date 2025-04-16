16/04/2025 16:25
《美元走勢－羅明立》歐盟美國關稅談判傳無進展，歐元先跌後回升
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|142.20
|143.18
|142.11
|歐元/美元
|1.1380
|1.1385
|1.1293
|英鎊/美元
|1.3275
|1.3289
|1.3230
|美元/瑞郎
|0.8140
|0.8208
|0.8129
|美元/港元
|7.7579
|7.7580
|7.7562
《美元走勢》美國4月紐約聯儲製造業指數有改善，由-20回升至-8.1，亦較預期-14.5為佳，但對未來6個月預期指數卻由12.7跌至-7.4。特朗普指，暫停關稅只是一個過渡做法，是基於靈活性的需要。另一方面，加拿大將給予部分美國商品6個月的關稅暫停，並有條件免除部分針對美國進口汽車的反制措施；有消息指歐盟跟美國的談判無甚進展，歐盟美國大部分的進口關稅將繼續維持。以色列提出的停火方案被哈馬斯拒絕。
歐元區及德國4月ZEW經濟景氣指數大幅下滑，歐元區由39.8跌至-18.5，德國由51.6跌至-14；不過歐元區2月工業產出按月升1.1%，較預期佳。歐元先跌後回升，1.1250/80應有支持。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|沽出歐元
|1.1400
|1.1280
|1.1440
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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