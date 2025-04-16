16/04/2025 16:25

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 142.20 143.18 142.11 歐元/美元 1.1380 1.1385 1.1293 英鎊/美元 1.3275 1.3289 1.3230 美元/瑞郎 0.8140 0.8208 0.8129 美元/港元 7.7579 7.7580 7.7562

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 沽出歐元 1.1400 1.1280 1.1440 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國4月紐約聯儲製造業指數有改善，由-20回升至-8.1，亦較預期-14.5為佳，但對未來6個月預期指數卻由12.7跌至-7.4。特朗普指，暫停關稅只是一個過渡做法，是基於靈活性的需要。另一方面，加拿大將給予部分美國商品6個月的關稅暫停，並有條件免除部分針對美國進口汽車的反制措施；有消息指歐盟跟美國的談判無甚進展，歐盟美國大部分的進口關稅將繼續維持。以色列提出的停火方案被哈馬斯拒絕。歐元區及德國4月ZEW經濟景氣指數大幅下滑，歐元區由39.8跌至-18.5，德國由51.6跌至-14；不過歐元區2月工業產出按月升1.1%，較預期佳。歐元先跌後回升，1.1250/80應有支持。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。