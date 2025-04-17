17/04/2025 16:31
《美元走勢－羅明立》關稅未有新消息假前審慎，歐元維持區間操作
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|142.70
|142.88
|141.85
|歐元/美元
|1.1372
|1.1397
|1.1344
|英鎊/美元
|1.3233
|1.3238
|1.3203
|美元/瑞郎
|0.8180
|0.8188
|0.8137
|美元/港元
|7.7616
|7.7630
|7.7599
《美元走勢》英國3月CPI按年增長2.6%，核心CPI增長3.4%，都較2月份回落。美國3月零售銷售按月增長由0.2%加速至1.4%，核心銷售亦增長0.5%，同樣好於預期；3月工業產出按月跌0.3%，製造業產出則增長0.3%，較上個月回落。鮑威爾在公開場合發表講話時指，新一屆政府的政策出現重大轉變，可能影響到聯儲局偏離他們的目標，失業率可能上升，經濟或會放緩，同時通脹亦很可能會上升，重申局方會致力物價穩定及令就業實現最大化。美匯指數繼續在100以下窄幅波動，關稅方面未有太多新消息，復活節假期前投資者入市態度審慎。
歐洲央行將於今日（17日）舉行議息會議，市場預期央行會減息0.25%，以應對關稅帶來的經濟風險。雖然美歐將進行貿易談判，部份關稅會被暫停，但對區內本已疲弱的經濟難免會產生更大的壓力。歐元近期的回升主要是受惠市場對美元信心的下降，1.15阻力大，支持位在1.1240阻力，可維持區間操作。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|沽出歐元
|1.1400
|1.1280
|1.1440
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。