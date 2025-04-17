17/04/2025 16:31

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 142.70 142.88 141.85 歐元/美元 1.1372 1.1397 1.1344 英鎊/美元 1.3233 1.3238 1.3203 美元/瑞郎 0.8180 0.8188 0.8137 美元/港元 7.7616 7.7630 7.7599

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 沽出歐元 1.1400 1.1280 1.1440 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》英國3月CPI按年增長2.6%，核心CPI增長3.4%，都較2月份回落。美國3月零售銷售按月增長由0.2%加速至1.4%，核心銷售亦增長0.5%，同樣好於預期；3月工業產出按月跌0.3%，製造業產出則增長0.3%，較上個月回落。鮑威爾在公開場合發表講話時指，新一屆政府的政策出現重大轉變，可能影響到聯儲局偏離他們的目標，失業率可能上升，經濟或會放緩，同時通脹亦很可能會上升，重申局方會致力物價穩定及令就業實現最大化。美匯指數繼續在100以下窄幅波動，關稅方面未有太多新消息，復活節假期前投資者入市態度審慎。歐洲央行將於今日（17日）舉行議息會議，市場預期央行會減息0.25%，以應對關稅帶來的經濟風險。雖然美歐將進行貿易談判，部份關稅會被暫停，但對區內本已疲弱的經濟難免會產生更大的壓力。歐元近期的回升主要是受惠市場對美元信心的下降，1.15阻力大，支持位在1.1240阻力，可維持區間操作。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。