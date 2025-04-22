22/04/2025 16:24
《美元走勢－羅明立》儲局獨立性現危機，美元短期跌勢未完
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|139.91
|141.16
|139.90
|歐元/美元
|1.1541
|1.1546
|1.1481
|英鎊/美元
|1.3417
|1.3422
|1.3360
|美元/瑞郎
|0.8110
|0.8116
|0.8065
|美元/港元
|7.7583
|7.7618
|7.7575
《美元走勢》愈來愈多跡象顯示，美國發動的貿易戰將導致美國通脹超預期嚴重，經濟可能陷入衰退。但總統特朗普仍尋求更換美聯儲局主席，周一（21日）再度炮轟現主席鮑威爾，堅持現在就要降息。雖實際上總統不能直接解僱鮑威爾，但聯儲局獨立性危機引爆美元資產大拋售，美匯指數一度跌破98。貿易戰未有緩和跡象，美元下跌壓力仍存，預料短期內難以收復100關口。
日本首相石破茂周一在國會表示不會在關稅談判中一味讓步，然而儘管表態強硬，日本實際上需要尋找討價還價的籌碼，以獲得美國對其關稅的全面豁免。而美國亦亟待一份關稅協議提振士氣，日本可能是最佳突破口。歐盟則因成員國眾多，意見難以統一，加上中國對關稅談判態度強硬，預料短期內難有結果，後市或利空歐元。但短期美元跌勢未完，利好一眾非美貨幣後市走勢，建議可以短線繼續買入歐元及英鎊等非美貨幣。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出美元
|1.1450
|1.1600
|1.1400
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|賣出美元
|1.3350
|1.3500
|1.3300
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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