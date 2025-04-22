22/04/2025 16:24

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 139.91 141.16 139.90 歐元/美元 1.1541 1.1546 1.1481 英鎊/美元 1.3417 1.3422 1.3360 美元/瑞郎 0.8110 0.8116 0.8065 美元/港元 7.7583 7.7618 7.7575

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出美元 1.1450 1.1600 1.1400 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 賣出美元 1.3350 1.3500 1.3300 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》愈來愈多跡象顯示，美國發動的貿易戰將導致美國通脹超預期嚴重，經濟可能陷入衰退。但總統特朗普仍尋求更換美聯儲局主席，周一（21日）再度炮轟現主席鮑威爾，堅持現在就要降息。雖實際上總統不能直接解僱鮑威爾，但聯儲局獨立性危機引爆美元資產大拋售，美匯指數一度跌破98。貿易戰未有緩和跡象，美元下跌壓力仍存，預料短期內難以收復100關口。日本首相石破茂周一在國會表示不會在關稅談判中一味讓步，然而儘管表態強硬，日本實際上需要尋找討價還價的籌碼，以獲得美國對其關稅的全面豁免。而美國亦亟待一份關稅協議提振士氣，日本可能是最佳突破口。歐盟則因成員國眾多，意見難以統一，加上中國對關稅談判態度強硬，預料短期內難有結果，後市或利空歐元。但短期美元跌勢未完，利好一眾非美貨幣後市走勢，建議可以短線繼續買入歐元及英鎊等非美貨幣。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。