22/04/2025 10:47

《匯海威言－毛偉廉》美國6.5萬億國債6月到期，料續推升金價

《匯海威言》美國約40天後需應付6.5萬億美元國債到期。過去，美國通常能夠順利地以新債償還舊債，但隨著債務不斷飆升和經濟衰退風險升溫，投資者對美元資產的信用價值產生了擔憂。這導致近期國債標售反應不佳，提升了債務違約的疑慮，預計避險情緒將持續推升金價。本周需密切關注美國財政部拍賣的2年期、5年期及7年期國債，若反應不如預期，避險情緒可能進一步升溫，美元及美股三大指數或進一步下跌。



今年美國國債到期總額達9.2萬億美元，其中6.5萬億美元集中在6月到期，大部分是拜登時期標售的，這個龐大的償還數字令特朗普十分頭痛。為了增加國庫收入，他試圖通過高關稅來解決，但市場擔憂這會引發經濟衰退，導致美元、美股和美債大舉被拋售。周一（21日）晚完稿前，美股三大指數再次下跌超過3%。上周四（17日）復活節假期前，美國10年期國債收益率雖有回落，但仍收在高位4.37%，反映市場疑慮仍然存在。同日，美國拍賣20年期國債，上次以4.632%收益率售出，這次卻推高至4.81%才售出，反映市場對美債需求疲弱。上周四晚，鮑威爾表示，在高關稅政策下，減息可能會導致通脹飆升，聯儲局將保持觀望態度，這番言論令美股三大指數連跌第三天。



本周黃金分析：



6月，美國財政部將面對6.5萬億美元國債到期，聯儲局表態不急於減息，美債息高企，不確定因素升溫，預計金價進一步上升。儘管金價已升至超買水平，但這次可能是極端市況，因此本周仍然預計金價上升，上試水平約為3500美元或更高。密切留意本周美國財政部拍賣國債的市場反應，分別是：周三（23日）凌晨1時，美國2年期國債，上次以3.984%收益率售出；周四（24日）凌晨1時，5年期國債，上次以4.1%收益率售出；周五（25日）凌晨1時，7年期國債，上次以4.233%收益率售出。若本周這批美債收益率大幅高於上次，反映美債需求持續疲弱，將增添市場疑慮，預計美元進一步走弱，金價及非美貨幣將進一步上升。《博威環球業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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