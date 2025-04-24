24/04/2025 16:47
《美元走勢－羅明立》中美實質接觸前市場仍反覆，歐元可候低吸納
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|142.70
|143.34
|142.55
|歐元/美元
|1.1358
|1.1362
|1.1322
|英鎊/美元
|1.3280
|1.3287
|1.3260
|美元/瑞郎
|0.8273
|0.8303
|0.8266
|美元/港元
|7.7588
|7.7599
|7.7582
《美元走勢》歐美周三(23日)分別公布4月SPGI採購經理指數，歐洲方面，都出現製造業PMI表現好於服務業的情況，當中，英國的整體情況較差；而美國製造業PMI初值重上擴張水平，報50.7，但服務業PMI初值由54.4跌至51.4。而3月新屋銷售總數年化升至72.4，好過預期。市場繼續關注關稅的發展，數據對金融市場影響不大。有消息指美國短期可能降低對中國實施的稅率，刺激股市做好，美匯指數回升。
面對中國強硬的態度，而國內不滿聲音卻在增加，特朗普近日有轉軚跡象，不再兇神惡殺威脅加關稅，反而表示可以減；加上財長指有望達成重大協議，投資者情緒明顯好轉，利好美元回升。不過，特朗普處事作風飄忽，難以一下子消除市場的憂慮，除非中美雙方有實質接觸，金融市場仍然會反覆波動。歐元1.1250應有支持，可低位吸納。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.1285
|1.1400
|1.1235
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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