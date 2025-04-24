24/04/2025 16:47

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 142.70 143.34 142.55 歐元/美元 1.1358 1.1362 1.1322 英鎊/美元 1.3280 1.3287 1.3260 美元/瑞郎 0.8273 0.8303 0.8266 美元/港元 7.7588 7.7599 7.7582

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.1285 1.1400 1.1235 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》歐美周三(23日)分別公布4月SPGI採購經理指數，歐洲方面，都出現製造業PMI表現好於服務業的情況，當中，英國的整體情況較差；而美國製造業PMI初值重上擴張水平，報50.7，但服務業PMI初值由54.4跌至51.4。而3月新屋銷售總數年化升至72.4，好過預期。市場繼續關注關稅的發展，數據對金融市場影響不大。有消息指美國短期可能降低對中國實施的稅率，刺激股市做好，美匯指數回升。面對中國強硬的態度，而國內不滿聲音卻在增加，特朗普近日有轉軚跡象，不再兇神惡殺威脅加關稅，反而表示可以減；加上財長指有望達成重大協議，投資者情緒明顯好轉，利好美元回升。不過，特朗普處事作風飄忽，難以一下子消除市場的憂慮，除非中美雙方有實質接觸，金融市場仍然會反覆波動。歐元1.1250應有支持，可低位吸納。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。