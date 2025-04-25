25/04/2025 16:11
《美元走勢－羅明立》美元兌日圓續輕度反彈，144以上可買日圓
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|143.36
|143.85
|142.83
|歐元/美元
|1.1364
|1.1372
|1.1315
|英鎊/美元
|1.3302
|1.3327
|1.3274
|美元/瑞郎
|0.8303
|0.8335
|0.8285
|美元/港元
|7.7583
|7.7591
|7.7579
《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數增加至22.2萬，符合預期；3月耐用品訂單按月增長由1%急升至9.2%，數據對匯市影響不大。公布後美元大幅小幅走強。隨後克里夫蘭聯儲主席哈馬克指，局方現時在高度不確定的情況下要保持耐性，認為美國經濟具有相當的韌性，但只要有需要，美聯儲局會迅速採取行動，她不排除6月降息的可能。中美關稅戰無新進展，美匯指數在99-100之間波動。
日本央行行長植田和男稱，央行會在基礎性通脹率趨近於2%的預期實現的情況下加息，同時指全球不確定性正上升，美國的關稅政策逼使央行作出相應行動。美元兌日圓繼續輕度反彈，144以上可再買日圓。歐元方面，維持在1.13-1.14之間波動，無甚變化。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.1320
|1.1450
|1.1270
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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