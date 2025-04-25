25/04/2025 16:11

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 143.36 143.85 142.83 歐元/美元 1.1364 1.1372 1.1315 英鎊/美元 1.3302 1.3327 1.3274 美元/瑞郎 0.8303 0.8335 0.8285 美元/港元 7.7583 7.7591 7.7579

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.1320 1.1450 1.1270 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數增加至22.2萬，符合預期；3月耐用品訂單按月增長由1%急升至9.2%，數據對匯市影響不大。公布後美元大幅小幅走強。隨後克里夫蘭聯儲主席哈馬克指，局方現時在高度不確定的情況下要保持耐性，認為美國經濟具有相當的韌性，但只要有需要，美聯儲局會迅速採取行動，她不排除6月降息的可能。中美關稅戰無新進展，美匯指數在99-100之間波動。日本央行行長植田和男稱，央行會在基礎性通脹率趨近於2%的預期實現的情況下加息，同時指全球不確定性正上升，美國的關稅政策逼使央行作出相應行動。美元兌日圓繼續輕度反彈，144以上可再買日圓。歐元方面，維持在1.13-1.14之間波動，無甚變化。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。