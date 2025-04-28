28/04/2025 16:12

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 143.78 143.85 143.30 歐元/美元 1.1351 1.1381 1.1330 英鎊/美元 1.3302 1.3327 1.3280 美元/瑞郎 0.8305 0.8309 0.8268 美元/港元 7.7575 7.7587 7.7566

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.1320 1.1450 1.1270 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國4月密西根大學消費者信心指數終值由原先的50.8上修至52.2，同時公布的美國一年期通脹率預期終值則由6.7%下修至6.5%。加拿大2月零售銷售按月跌0.4%，有改善並符合預期，核心銷售則升0.5%，遠好於預期。特朗普表示，各國國必須在7月限期前跟美國達成貿易協議，美國不太可能再提供寬限期。同時指除非中國給予美國實質的好處，否則他不會下調對中關稅。強調對等關稅的實施有可能大幅削減，甚至全免美國人的個人入息稅。英國4月GIK消費者信心指數跌-23，是2023年12月以來最低，隨後公布的3月零售銷售卻意外強勁，按月升0.4%，核心銷售升0.5%，遠好於下跌的預期。美匯指數未有擺脫99-100的波動範圍，英鎊在1.3250附近應有較大的支持。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。