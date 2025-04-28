28/04/2025 16:12
《美元走勢－羅明立》英鎊1.3250附近應有較大支持
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|143.78
|143.85
|143.30
|歐元/美元
|1.1351
|1.1381
|1.1330
|英鎊/美元
|1.3302
|1.3327
|1.3280
|美元/瑞郎
|0.8305
|0.8309
|0.8268
|美元/港元
|7.7575
|7.7587
|7.7566
《美元走勢》美國4月密西根大學消費者信心指數終值由原先的50.8上修至52.2，同時公布的美國一年期通脹率預期終值則由6.7%下修至6.5%。加拿大2月零售銷售按月跌0.4%，有改善並符合預期，核心銷售則升0.5%，遠好於預期。特朗普表示，各國國必須在7月限期前跟美國達成貿易協議，美國不太可能再提供寬限期。同時指除非中國給予美國實質的好處，否則他不會下調對中關稅。強調對等關稅的實施有可能大幅削減，甚至全免美國人的個人入息稅。
英國4月GIK消費者信心指數跌-23，是2023年12月以來最低，隨後公布的3月零售銷售卻意外強勁，按月升0.4%，核心銷售升0.5%，遠好於下跌的預期。美匯指數未有擺脫99-100的波動範圍，英鎊在1.3250附近應有較大的支持。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.1320
|1.1450
|1.1270
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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