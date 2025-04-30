30/04/2025 16:43
《美元走勢－羅明立》歐元未有突破，維持低位吸納
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|142.83
|142.89
|142.18
|歐元/美元
|1.1380
|1.1399
|1.1355
|英鎊/美元
|1.3383
|1.3415
|1.3380
|美元/瑞郎
|0.8250
|0.8255
|0.8227
|美元/港元
|7.7560
|7.7598
|7.7551
《美元走勢》美國2月FHFA房價指數按月增長0.1%，低過預期。4月諮商會消費者信心指數由92.9跌至86，較預期的87.5更低，是2020年8月以來最差，隨後公布的美國3月JOLTs職位空缺減少至只有719.2萬人，數據公布後美元偏軟，但美國商務部長指首份貿易協議正待對方政府批准
，而特朗普簽署行政命令，減免本地生產汽車的關稅。關稅政策調整被市場認為利好，美股靠穩
，美元亦回升至99附近。歐元區4月工業景氣指數跌至-11.2，經濟景氣指數亦降至93.6，都差過預期。歐元仍然在近期的區間波動，未有突破，可維持低位吸納的策略。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.1350
|1.1450
|1.1300
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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