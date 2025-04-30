30/04/2025 16:43

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 142.83 142.89 142.18 歐元/美元 1.1380 1.1399 1.1355 英鎊/美元 1.3383 1.3415 1.3380 美元/瑞郎 0.8250 0.8255 0.8227 美元/港元 7.7560 7.7598 7.7551

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.1350 1.1450 1.1300 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國2月FHFA房價指數按月增長0.1%，低過預期。4月諮商會消費者信心指數由92.9跌至86，較預期的87.5更低，是2020年8月以來最差，隨後公布的美國3月JOLTs職位空缺減少至只有719.2萬人，數據公布後美元偏軟，但美國商務部長指首份貿易協議正待對方政府批准，而特朗普簽署行政命令，減免本地生產汽車的關稅。關稅政策調整被市場認為利好，美股靠穩，美元亦回升至99附近。歐元區4月工業景氣指數跌至-11.2，經濟景氣指數亦降至93.6，都差過預期。歐元仍然在近期的區間波動，未有突破，可維持低位吸納的策略。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。