30/04/2025 14:02

《廣匯論勢－鄭廣復》大戶2月續平倉，金價高處不勝寒

《廣匯論勢》金價表現出色，今年至4月29日止，6月期金累積上升了23.6%，在主要商品期貨之中位居第二，表現最佳的是7月阿拉比卡咖啡，同期累升32.99%。6月期金在4月22日高見每盎司3509.9美元，惟即日倒跌至3419.4美元收市，翌日急挫至3270.8美元後才回穩。然而，至昨天為止，最高僅反彈至3384.1美元，呈現密集式整固，反映金價正蓄勢待破。



美國本周陸續公布連串經濟數據，市場預期偏差，今晚ADP公布的4月私營企業就業職位料增加12.3萬。然而自2023年8月以來，職位增長只有2024年3月在20萬以上，反映美國就業市場早已開始放緩。另外，今晚公布第四季GDP初值，預期年率化之季度增幅急降至0.4%；PCE的月度及季度數據亦於今晚公布，同樣預期升幅放緩；4月芝加哥採購經理指數亦料進一步收縮，即連續17個月處於收縮水平。美國開打關稅戰後，市場早已彌漫悲觀情緒，美國在未來一段時間公布偏差的數據應屬預料之中，我反而認為市場對意外偏好的數據是否有正面反應更加重要。



*慎防須為黃金好倉作對沖*



簡單一句：金價已經嚴重超買，隨時大跌（你喜歡可以調整來形容，但跌幅不會因此縮小）。支持金價上升的理由不外乎是避險，但普羅匯股金民顯然誤解了「避險」的意思，避險是短暫的，所謂避得一時，唔避得一世，且是有則避，無則免。例如持有股票者，可將其沽之，改持本幣已可避險，現在將本幣沽出，改持黃金，只是從一個火坑跌入另一個火坑，你更要做好未來為持有的黃金尋找避險工具的心理準備。



有句說話叫「基金買貨，愈買愈低；基金沽貨，愈沽愈高」，若你理解其真意，就可以及早逃離險境。現時所講的關稅戰、美國債務高企、經濟衰退、美息趨跌、美元地位岌岌可危，甚至最直接的央行買金，是支持金價上升的理由。這還用說嗎？要撼動一隻環球性商品，更要令一眾金融投資專家相信，不能單靠嚇，一定要有實質理由，並將其影響力放大！



然而，高關稅會長期維持？美國當然亦不能長期以債養債，唯有減少開支方為長久之計，而作為全球最大消費國，GDP佔全球比重接近27%，美國衰落亦會拖累其他經濟體。對金價最大的支持理由，是對美元的不信任，那請問大量資金會流向歐元、日圓、瑞郎，還是人民幣？至於央行買金，可以參考一下世界黃金協會於4月3日公布的截至2025年2月數據。



*央行增持黃金的影響被誇大*



數據顯示，全球央行在今年1及2月淨增加了44.1噸黃金，2024年全年則增加了383.4噸，2022及2023年分別增加了542.8及354.6噸，2019年最多，淨增持了706.9噸，疫情前則以2015年最多，達到913.4噸，但2002至2008年則每年都在減持，最少及最多的淨減持數量分別是101.6及973.6噸。若以今年首兩個月的淨增持數量計，平均每月淨增持22.05噸，今年將會淨增持264.6噸，將是2017年以來最少的一年，但不要忘記，金價已處於3300美元以上的相對高位，大大增加了持金成本，除非央行憑空印鈔，近乎零成本生巨利。以較大經濟體計，只有人行在今年增持了10噸，央行增持黃金的影響力明顯被誇大！



我看淡金價，主要因為它已達到嚴重超買水平－－9RSI在月線圖達到89，在季線圖達到88。再從6月期金的未平倉合約數所見，非商業性、大型投機者及基金持有的好倉，從今年2月3日的302508張，降至4月21日的175641張，同期商業性淡倉則由328175張減少至202268張。



*金價上升，或由止蝕盤推動*



2022年10月3日，基金及散戶分別持有6875張及77396張黃金淡倉，其後差距持續擴大，基金由看淡轉為看好，散戶則繼續看淡，去年9月23日成為另一個轉捩點，基金長倉達到219029張，散戶淡倉達到259676張，同期金價則由最低1666.5美元升至2708.7美元，其後兩者持倉再度逆轉，截至4月21日止，基金持有長倉降至120902張，反映基金正在獲利了結，而散戶正在將淡倉止蝕，故未平淡倉亦減至156958張，近期金價急升，不排除是止蝕盤推動。



由此可見，金價與基金的持倉呈高度正相關性，金價後市必然以3000美元為首個下試目標，由於4月初已曾出現3日急跌，以現貨金去年12月低位2583美元至3500美元計，回調50%將見3041.5美元，但從歷來整體非商業性倉位的變化所見，長倉降至2萬張以下，金價才會重拾升浪，但非商業性長倉目前仍有175378張，需時消化。綜合而言，危險已在前面，看好看淡自行判斷！《資深市場分析師 鄭廣復》



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