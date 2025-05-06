06/05/2025 15:35

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 145.22 145.04 145.92 歐元/美元 1.1322 1.1332 1.1275 英鎊/美元 1.3306 1.3322 1.3274 美元/瑞郎 0.8282 0.8319 0.8269 美元/港元 7.7555 7.7571 7.7551

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.1280 1.1380 1.1235 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》過去兩日，環球頗多經濟數據公布，歐元區第一季經濟增長0.4%，按年增長1.2%，都好於預期。美國方面，第一季經濟按季意外收縮0.3%，4月ADP就業人數只增加6.2萬，遠差於預期。而3月個人收入、個人支出則有好表現，美聯儲局關注的核心PCE物價指數，3月份按年增長2.6%，符合預期。周四美國公布上周初次申領失業救濟人數增加至24.1萬，4月SPGI製造業PMI終值下修至50.2，ISM製造業PMI報48.7，繼續處於收縮水平但較預期好。美匯指數造好，曾經重上100，市場憧憬貿易戰有緩和跡象，美國通脹維持高企令聯儲局不會輕易減息，帶動短線美元回升。日本央行議息後維持利率不變，但調低經濟增長及通脹預測，行長植田和男表示貿易戰令經濟前景不確定性增加，但會繼續推進加息。由於央行立場偏鴿，美元兌日圓重上145水平。可繼續部署高沽美元，147阻力大。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。