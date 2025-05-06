06/05/2025 15:35
《美元走勢－羅明立》美日重上145水平，147阻力大
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|145.22
|145.04
|145.92
|歐元/美元
|1.1322
|1.1332
|1.1275
|英鎊/美元
|1.3306
|1.3322
|1.3274
|美元/瑞郎
|0.8282
|0.8319
|0.8269
|美元/港元
|7.7555
|7.7571
|7.7551
《美元走勢》過去兩日，環球頗多經濟數據公布，歐元區第一季經濟增長0.4%，按年增長1.2%，都好於預期。美國方面，第一季經濟按季意外收縮0.3%，4月ADP就業人數只增加6.2萬，遠差於預期。而3月個人收入、個人支出則有好表現，美聯儲局關注的核心PCE物價指數，3月份按年增長2.6%，符合預期。周四美國公布上周初次申領失業救濟人數增加至24.1萬，4月SPGI製造業PMI終值下修至50.2，ISM製造業PMI報48.7，繼續處於收縮水平但較預期好。美匯指數造好
，曾經重上100，市場憧憬貿易戰有緩和跡象，美國通脹維持高企令聯儲局不會輕易減息，帶動短線美元回升。
日本央行議息後維持利率不變，但調低經濟增長及通脹預測，行長植田和男表示貿易戰令經濟前景不確定性增加，但會繼續推進加息。由於央行立場偏鴿，美元兌日圓重上145水平。可繼續部署高沽美元，147阻力大。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.1280
|1.1380
|1.1235
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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