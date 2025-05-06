06/05/2025 11:08

《匯海威言－毛偉廉》本周焦點：聯儲局議息及美長債拍賣表現

《匯海威言》本周美國聯儲局將召開議息會議，市場普遍預期利率將維持不變。然而，關稅仍可能推升通脹壓力，主席鮑威爾在會後發言料將保持鷹派立場，預計有助支撐美元。此外，市場另一關注焦點是財政部於周三及周五分別拍賣10年期及30年期國債。長期國債的標售結果較短期國債更能反映市場對美債的需求及美元資產信任度。在4月初，美債價格暴跌曾引發美股及美元同步急跌，因此本周長債拍賣的市場反應備受關注。若投標需求低迷，需警惕市場可能重現4月初的波動行情。



上周三（4月30日），美國公布第一季GDP增長率萎縮0.3%，不僅低於市場預期的0.3%增長，更創下自2022年第二季以來的最低水平，反映出經濟增長動能放緩。上周五（2日），美國公布4月就業數據，非農業新增職位17.7萬個，遠高於市場預期的13萬個，而失業率則維持在4.2%，符合預期。這份就業報告降低了市場對6月減息的預期，推動美元匯率小幅上升。數據公布後，美元指數一度攀升至100.33。



本周聯儲局議息及鮑威爾會議後言論是焦點，然而，市場更關注美國標售長債反應。



近期市場關注美國債務規模持續攀升，加上經濟增長趨弱，投資者擔心美國財政部需提高收益率才能成功標售，導致發債成本大幅上升。為了降低風險，這一變化迫使提供高槓桿予對沖基金進行「基差交易」的金融機構降低槓桿比率，進而引發強制平倉潮，促使美債價格急跌。



市場現高度關注本周即將進行的10年期及30年期美國國債標售。若中標利率高於先前水平，反應美債需求疲弱，恐將加劇市場擔憂，可能再度引發美元走低、美債價格下挫及美股回調的連鎖反應。因此，需密切留意標售結果及其對市場的影響。



周三（7日）凌晨1時，美國財政部將標售10年期國債，上次中標利率為4.435%。



周五（9日）凌晨1時，標售30年期國債，上次中標利率為4.813%。



*本周黃金分析*



中東局勢再度升溫，避險情緒推動金價飆升。



周一（5日），伊朗國防部宣布成功試射新型導彈，射程達1200公里，聲稱可避開美國「薩德」及「愛國者」導彈防禦系統，並揚言瞄準美軍在中東及以色列的軍事基地。消息一出，市場避險情緒迅速升溫，推動金價周一單日大漲近80美元。



完稿前，現貨金報每盎司3305美元，預計金價本周將維持上行趨勢。上方阻力位為3371美元（4月25日高點），若突破，下一道阻力位將看3430美元（4月21日高點）；下方重要支撐位為3202美元（5月1日低點）。若然本周美國長債標售表現低迷，或加據避險情緒，推高金價。《博威環球業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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