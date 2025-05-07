07/05/2025 11:51

《真知灼見－溫灼培》亞洲貨幣升，是投機活動還是新趨勢開始？

《真知灼見》美國總統特朗普推出一系列關稅政策，尤其是對等關稅後，亞洲貨幣出現了一定程度的走弱。這一現象可以理解，因為亞洲是全球主要的生產基地，較弱的亞洲貨幣有助促進該區的出口，從而抵消關稅帶來的影響。然而，根據彭博亞洲貨幣指數的變化，自4月9日起，該指數已從低位逐步走強，至今累積升幅達3.6%。



亞洲貨幣市場相對較小，容易受到投資資金的影響。目前尚不確定這是否僅僅是純粹的投機活動，還是一個新趨勢的開端。但對於這一變化，我們不能掉以輕心。自1997年亞洲金融風暴以來，為了防範類似事件重演，亞洲各國憑藉龐大的貿易盈餘，累積了大量美元儲備。因此，一旦這些國家不再將數十年來的巨額貿易順差資產存放在美國，將可能動搖美元的關鍵支柱。



*亞洲確有減持美元資產動機*



至於亞洲有改變投資美元資產的動機嗎？答案是有。在剛過去的周日（4日），中日韓聯同歐盟十國達成協議，推出「地區金融安全網」，並籌集了2400億美元作為資金池，以防禦區內可能發生的金融衝擊。有了這一金融網作為保護傘，使得各國不再需要各自擁有大量美元資產作儲備。此外，隨著美國財赤和債務持續失控，相信亞洲各國對持有大量美元資產也會愈發感到擔憂。



還有，雖然亞洲的出口主要面向歐美市場，但實際上，亞洲內部的貿易也佔到一半。隨著未來亞洲各國與美國之間的貿易減少，相反區內貿易量增加，也不排除她們會傾向轉用本幣作貿易結算而非美元，這無疑也將驅使她們相應減少美元儲備。讓我們持續關注事態發展及其對美元的影響。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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