08/05/2025 16:05
《美元走勢－羅明立》歐元維持波動區間，關注1.1270支持
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|144.49
|144.49
|143.45
|歐元/美元
|1.1280
|1.1336
|1.1271
|英鎊/美元
|1.3280
|1.3356
|1.3267
|美元/瑞郎
|0.8276
|0.8292
|0.8224
|美元/港元
|7.7725
|7.7758
|7.7586
《美元走勢》美國聯儲局議息後決定連續第三次維持利率不變，聲明中強調通脹和失業率上升的風險增加。鮑威爾指受關稅的影響，未來經濟前景的不確定性進一步增加，目前無法有清晰的對應方案，暫時無需急於降息。今次是全體委員一致通過維持利率不變的決定。鮑威爾還表示無意主動與特朗普會晤，之前對降息的呼籲無礙美聯儲的工作。議息結果對匯市影響不大。
歐元區3月零售銷售按月跌0.1%，按年升1.5%，差過預期。歐洲委員會將於周四(公布應對美國關稅的反制措施的準備工作，若雙方貿易談判失敗，歐洲將對波音及美國汽車徵收關稅。歐元變動不大，維持在近期的波動區間，關注1.1270的支持。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.1290
|1.1390
|1.1250
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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