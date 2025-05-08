08/05/2025 16:05

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 144.49 144.49 143.45 歐元/美元 1.1280 1.1336 1.1271 英鎊/美元 1.3280 1.3356 1.3267 美元/瑞郎 0.8276 0.8292 0.8224 美元/港元 7.7725 7.7758 7.7586

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.1290 1.1390 1.1250 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國聯儲局議息後決定連續第三次維持利率不變，聲明中強調通脹和失業率上升的風險增加。鮑威爾指受關稅的影響，未來經濟前景的不確定性進一步增加，目前無法有清晰的對應方案，暫時無需急於降息。今次是全體委員一致通過維持利率不變的決定。鮑威爾還表示無意主動與特朗普會晤，之前對降息的呼籲無礙美聯儲的工作。議息結果對匯市影響不大。歐元區3月零售銷售按月跌0.1%，按年升1.5%，差過預期。歐洲委員會將於周四(公布應對美國關稅的反制措施的準備工作，若雙方貿易談判失敗，歐洲將對波音及美國汽車徵收關稅。歐元變動不大，維持在近期的波動區間，關注1.1270的支持。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。