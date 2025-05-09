09/05/2025 16:20

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 145.19 146.19 145.14 歐元/美元 1.1255 1.1258 1.1197 英鎊/美元 1.3266 1.3270 1.3212 美元/瑞郎 0.8303 0.8342 0.8299 美元/港元 7.7767 7.7768 7.7689

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 沽出歐元 1.1290 1.1170 1.1330 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國上周初次申領失業金人數減少至22.8萬，好過預期；4月紐約聯儲1年通脹預期保持在3.6%水平。美英同時宣布達成貿易協定，保留對英國10%的基準關稅，但就取消鋼鋁的關稅，英國將向美國放寬多個市場准入，並採購美國波音價值100億美元的產品。特朗普再次對美聯儲局不肯減息表達不滿，以「愚蠢無能」等字眼形容主席鮑威爾。受美英達成貿易協議的消息利好，美匯曾經升上100.70。英國央行議息後減息0.25%，基準利率下調至4.25%，投票顯示委員的意見不一，5名委員支持降息0.25%，2人投票減息0.5%，2人主張維持利率不變。從投票結果看，委員的意見分歧會令連續減息的機會下降，而行長貝利亦指，現時全球經濟仍然充滿不確定性，英國仍然會緩慢並審慎的減息。英鎊跟隨非美貨幣下跌，暫時1.32有支持。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。