09/05/2025 16:20
《美元走勢－羅明立》意見分歧降英國央行連續減息機會
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|145.19
|146.19
|145.14
|歐元/美元
|1.1255
|1.1258
|1.1197
|英鎊/美元
|1.3266
|1.3270
|1.3212
|美元/瑞郎
|0.8303
|0.8342
|0.8299
|美元/港元
|7.7767
|7.7768
|7.7689
《美元走勢》美國上周初次申領失業金人數減少至22.8萬，好過預期；4月紐約聯儲1年通脹預期保持在3.6%水平。美英同時宣布達成貿易協定，保留對英國10%的基準關稅，但就取消鋼鋁的關稅，英國將向美國放寬多個市場准入，並採購美國波音價值100億美元的產品。特朗普再次對美聯儲局不肯減息表達不滿，以「愚蠢無能」等字眼形容主席鮑威爾。受美英達成貿易協議的消息利好，美匯曾經升上100.70。
英國央行議息後減息0.25%，基準利率下調至4.25%，投票顯示委員的意見不一，5名委員支持降息0.25%，2人投票減息0.5%，2人主張維持利率不變。從投票結果看，委員的意見分歧會令連續減息的機會下降，而行長貝利亦指，現時全球經濟仍然充滿不確定性，英國仍然會緩慢並審慎的減息。英鎊跟隨非美貨幣下跌，暫時1.32有支持。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|沽出歐元
|1.1290
|1.1170
|1.1330
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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