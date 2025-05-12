12/05/2025 16:08

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 147.50 147.70 145.73 歐元/美元 1.1130 1.1243 1.1111 英鎊/美元 1.3200 1.3300 1.3189 美元/瑞郎 0.8424 0.8444 0.8331 美元/港元 7.7932 7.7938 7.7774

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 沽出歐元 1.1200 1.1080 1.1250 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》上周五(9日)環球重要經濟數據不多，市場聚焦中美周末在瑞士的貿易談判進展，外匯市場交投相對平靜，美匯指數曾經回落到略低於100水平。其後，中方代表，國務院副總理何立峰在會談後表示經過坦誠及有建設性的討論，取得實質性進展並達成共識，雙方同意建立經貿磋商機制，以便進一步的商談。今日(12日)發表聯合聲明。中美會面有初步成果，利好市場氣氛，美匯指數升至100.80附近，非美貨幣全面下滑，歐元失守1.12，美元兌日圓升近147。加拿大上周五公布4月就業人數增加7400人，略好於預期；但失業率由6.7%升至6.9%，較預期差。加拿大新選出的總理卡尼上周出訪美國，跟特朗普會面，試圖解決雙方在關稅方面的問題。加元近期的上升主要是美元本身弱勢做成，若中美的談判能得到推進，相信美元短期有望繼續反彈。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。