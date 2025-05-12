12/05/2025 16:08
《美元走勢－羅明立》中美談判如續推進，美元短期望續反彈
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|147.50
|147.70
|145.73
|歐元/美元
|1.1130
|1.1243
|1.1111
|英鎊/美元
|1.3200
|1.3300
|1.3189
|美元/瑞郎
|0.8424
|0.8444
|0.8331
|美元/港元
|7.7932
|7.7938
|7.7774
《美元走勢》上周五(9日)環球重要經濟數據不多，市場聚焦中美周末在瑞士的貿易談判進展，外匯市場交投相對平靜，美匯指數曾經回落到略低於100水平。其後，中方代表，國務院副總理何立峰在會談後表示經過坦誠及有建設性的討論，取得實質性進展並達成共識，雙方同意建立經貿磋商機制，以便進一步的商談。今日(12日)發表聯合聲明。中美會面有初步成果，利好市場氣氛，美匯指數升至100.80附近，非美貨幣全面下滑，歐元失守1.12，美元兌日圓升近147。
加拿大上周五公布4月就業人數增加7400人，略好於預期；但失業率由6.7%升至6.9%，較預期差。加拿大新選出的總理卡尼上周出訪美國，跟特朗普會面，試圖解決雙方在關稅方面的問題。加元近期的上升主要是美元本身弱勢做成，若中美的談判能得到推進，相信美元短期有望繼續反彈。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|沽出歐元
|1.1200
|1.1080
|1.1250
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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