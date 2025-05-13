13/05/2025 16:18
《美元走勢－羅明立》美匯續升需貿易談判進一步好消息
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|147.94
|148.46
|147.65
|歐元/美元
|1.1120
|1.1125
|1.1095
|英鎊/美元
|1.3211
|1.3211
|1.3173
|美元/瑞郎
|0.8414
|0.8450
|0.8410
|美元/港元
|7.7968
|7.7969
|7.7871
《美元走勢》中美官員在瑞士開會後同意互相大幅降低關稅90天，後續將安排會議進一步商討解決貿易問題。市場氣氛轉好，美股大幅回升，美元亦獲得提振，美匯指數漲至101.80附近，刷下近一個月新高。美元走強為非美貨幣帶來壓力，澳元跌至0.6350附近，今日(13日)公布的澳大利亞5月西太平洋/墨爾本消費者信心指數升至92.1，而澳洲4月NAB商業信心指數由-3回升至-1，至5月11的ANZ消費者信心指數亦升至88.3，刺激澳元重上0.64。中美關稅的利好因素估計會逐步被消化，之後的談判需要有好消息才可帶動美匯進一步上升，短期可能要先行整固。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|沽出歐元
|1.1160
|1.1060
|1.1210
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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