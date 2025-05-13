13/05/2025 16:18

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 147.94 148.46 147.65 歐元/美元 1.1120 1.1125 1.1095 英鎊/美元 1.3211 1.3211 1.3173 美元/瑞郎 0.8414 0.8450 0.8410 美元/港元 7.7968 7.7969 7.7871

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 沽出歐元 1.1160 1.1060 1.1210 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》中美官員在瑞士開會後同意互相大幅降低關稅90天，後續將安排會議進一步商討解決貿易問題。市場氣氛轉好，美股大幅回升，美元亦獲得提振，美匯指數漲至101.80附近，刷下近一個月新高。美元走強為非美貨幣帶來壓力，澳元跌至0.6350附近，今日(13日)公布的澳大利亞5月西太平洋/墨爾本消費者信心指數升至92.1，而澳洲4月NAB商業信心指數由-3回升至-1，至5月11的ANZ消費者信心指數亦升至88.3，刺激澳元重上0.64。中美關稅的利好因素估計會逐步被消化，之後的談判需要有好消息才可帶動美匯進一步上升，短期可能要先行整固。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。