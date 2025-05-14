14/05/2025 16:19
《美元走勢－羅明立》英鎊及歐元分別重上1.33及1.12
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|146.52
|147.67
|146.17
|歐元/美元
|1.1231
|1.1252
|1.1182
|英鎊/美元
|1.3337
|1.3355
|1.3291
|美元/瑞郎
|0.8368
|0.8402
|0.8345
|美元/港元
|7.8027
|7.8113
|7.7970
《美元走勢》美國4月CPI按年增長由2.4%放慢至2.3%，略低於預期；核心CPI按年維持增長2.8%，符合市場估計。從細項看到，能源CPI跌勢較大。中美關稅將展開談判，投資者對通脹預期應有所回落。在CPI報告後特朗普再次向聯儲局主席鮑威爾施壓，呼籲降息。市場逐步消化中美關稅談判的利好消息，美匯指數在101.80附近顯著回落至100.50水平。
英國3月三個月ILO失業率升至4.5%， 4月失業金申請人數減少至5200人。美元回軟帶動非美貨幣反彈，英鎊及歐元分別重上1.33及1.12以上，後市看關稅談判的進展。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|沽出歐元
|1.1260
|1.1150
|1.1310
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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