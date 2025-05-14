14/05/2025 16:19

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 146.52 147.67 146.17 歐元/美元 1.1231 1.1252 1.1182 英鎊/美元 1.3337 1.3355 1.3291 美元/瑞郎 0.8368 0.8402 0.8345 美元/港元 7.8027 7.8113 7.7970

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 沽出歐元 1.1260 1.1150 1.1310 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國4月CPI按年增長由2.4%放慢至2.3%，略低於預期；核心CPI按年維持增長2.8%，符合市場估計。從細項看到，能源CPI跌勢較大。中美關稅將展開談判，投資者對通脹預期應有所回落。在CPI報告後特朗普再次向聯儲局主席鮑威爾施壓，呼籲降息。市場逐步消化中美關稅談判的利好消息，美匯指數在101.80附近顯著回落至100.50水平。英國3月三個月ILO失業率升至4.5%， 4月失業金申請人數減少至5200人。美元回軟帶動非美貨幣反彈，英鎊及歐元分別重上1.33及1.12以上，後市看關稅談判的進展。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。