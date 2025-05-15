15/05/2025 17:16
《美元走勢－羅明立》關稅停戰緩和市場氣氛，歐元短期區間操作
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|145.90
|146.75
|145.48
|歐元/美元
|1.1200
|1.1228
|1.1176
|英鎊/美元
|1.3280
|1.3305
|1.3259
|美元/瑞郎
|0.8378
|0.8419
|0.8370
|美元/港元
|7.8090
|7.8103
|7.8034
《美元走勢》美中就關稅問題暫時停戰，繼續利好美股表現，同時緩和市場緊張氣氛，美元回升，避險的金價則顯著回落。有消息指，美國與日本、韓國、印度的貿易關稅協定有機會在短期達成，而美國在談判中並不尋求美元貶值，部分亞洲貨幣在近期強勢中回落。
由於美國跟歐盟的貿易談判未有進展，擔心特朗普用各種方法施壓，歐洲央行監管機構正加強對銀行美元資金需求的評估，以了解一旦無法從美聯儲局獲得美元時的情境及應對方法。歐元在1.1250附近回落，現時重要支持在1.1080附近，短期以區間操作為合。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|沽出歐元
|1.1260
|1.1150
|1.1310
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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