15/05/2025 17:16

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 145.90 146.75 145.48 歐元/美元 1.1200 1.1228 1.1176 英鎊/美元 1.3280 1.3305 1.3259 美元/瑞郎 0.8378 0.8419 0.8370 美元/港元 7.8090 7.8103 7.8034

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 沽出歐元 1.1260 1.1150 1.1310 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美中就關稅問題暫時停戰，繼續利好美股表現，同時緩和市場緊張氣氛，美元回升，避險的金價則顯著回落。有消息指，美國與日本、韓國、印度的貿易關稅協定有機會在短期達成，而美國在談判中並不尋求美元貶值，部分亞洲貨幣在近期強勢中回落。由於美國跟歐盟的貿易談判未有進展，擔心特朗普用各種方法施壓，歐洲央行監管機構正加強對銀行美元資金需求的評估，以了解一旦無法從美聯儲局獲得美元時的情境及應對方法。歐元在1.1250附近回落，現時重要支持在1.1080附近，短期以區間操作為合。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。