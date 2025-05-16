23,345.05
-108.11
(-0.46%)
23,283
+18
(+0.08%)
低水62
8,468.29
-41.38
(-0.49%)
5,281.34
-16.50
(-0.31%)
1,907.22億
3,367.46
-13.36
(-0.395%)
3,889.09
-18.11
(-0.464%)
10,179.60
-6.85
(-0.067%)
2,133.24
-13.44
(-0.63%)
103,817.9400
+54.2300
(0.052%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0846
澳元最佳客戶買入價
5.0288
歐元最佳客戶買入價
8.7707
英鎊最佳客戶買入價
10.4141
日圓最佳客戶買入價
5.3810
恒生指數
23,345.05
-108.11
(-0.46%)
期指(夜)
低水62
23,283
+18
(+0.08%)
國企指數
8,468.29
-41.38
(-0.49%)
科技指數
5,281.34
-16.50
(-0.31%)
大市成交
1,907.22億
股票
1,727.50億
(90.577%)
窩輪
85.26億
(4.470%)
牛熊證
94.46億
(4.953%)
即時更新：16/05/2025 17:59
可賣空股票總成交
1,678.70億
主板賣空
251.74億
(14.996%)
更新：16/05/2025 16:59
上証指數
成交：4,356.47億
3,367.46
-13.36
(-0.395%)
滬深300
3,889.09
-18.11
(-0.464%)
深証成指
10,179.60
-6.85
(-0.067%)
MSCI中國A50
2,133.24
-13.44
(-0.63%)
比特幣
資料由Binance提供
103,817.9400
+54.2300
(0.052%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0846
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0288
歐元/港元
最佳客戶買入價
8.7707
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4141
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3810
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

26
五月
西九文化區藝術公園｜勞力士 GMT-MASTER「穿越時區」展覽 西九文化區藝術公園｜勞力士 GMT-MASTER「穿越時區」展覽
展覽 文化藝術
西九文化區藝術公園｜勞力士 GMT-MASTER「穿越時區」展覽
推介度：
26/05/2025 - 08/06/2025
免費
22
一月
香港故宮文化博物館｜香港賽馬會呈獻系列：修明武備 ─ ─ 故宮博物院藏清代軍事文物 香港故宮文化博物館｜香港賽馬會呈獻系列：修明武備 ─ ─ 故宮博物院藏清代軍事文物
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館｜香港賽馬會呈獻系列：修明武備 ─ ─ 故宮博物院藏清代軍事文物
推介度：
22/01/2025 - 31/12/2025
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股00005 滙豐控股00001 長和01810 小米集團－Ｗ00388 香港交易所
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

狂人未棄高關稅，減債削支始正路

16/05/2025 08:07
關稅戰

高息定存 | 滙豐恒生減定存息，3個月最高2.4厘，7日10...

15/05/2025 16:26
貨幣攻略

特朗普中東行的商務之外

15/05/2025 10:10
大國博弈
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
新聞
股票
Highlight:
【etnet獨家優惠碼】訂購高級海鮮享95折優惠 親手炮製母親節盛宴
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
立即讚好etnet Facebook專頁！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
評論
評論 新聞評論
HIBOR 同業拆息
隔夜
0.06%
1個月
1.30%
3個月
2.20%
更新：16/05/2025 11:15
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
103,817.94
+54.23
+0.052%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
2,609.2800
+60.5800
+2.377%
EOS-柚子幣-EOS EOS 柚子幣
0.8511
+0.0669
+8.531%
更新：16/05/2025 18:00
最新重要數據
歐元區-國內生產總值(季率)
公佈值
0.30%
公佈日期
15/05/2025 17:00
歐元區-國內生產總值(年率)
公佈值
1.20%
公佈日期
15/05/2025 17:00
法國-消費者物價指數(年率)
公佈值
0.80%
公佈日期
15/05/2025 14:45
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處