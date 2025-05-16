16/05/2025 16:37
《美元走勢－羅明立》歐元1.1250/80阻力大
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|145.34
|145.62
|144.92
|歐元/美元
|1.1203
|1.1220
|1.1191
|英鎊/美元
|1.3306
|1.3333
|1.3301
|美元/瑞郎
|0.8350
|0.8352
|0.8327
|美元/港元
|7.8143
|7.8143
|7.8058
《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數為22.9萬人，符合預期；4月PPI按年增長2.4%，核心PPI按年增長3.1%，低於3月並大致符合預期。此外，4月零售銷售及核心銷售都按月升0.1%，但核心銷售升幅較預期弱。美國聯儲局主席鮑威爾稱，美聯儲正進行五年一次的政策框架評估，預期未來面對供應及價格波動的情況將愈加頻繁。主席並未對經濟前景及貨幣政策發表看法。
歐元區第一季度GDP按年增長1.2%，符合預期，按季增長稍為放慢至0.3%。同時公布的歐元區第一季度季調後就業人數季率初值錄得增長0.3%，3月工業產出按月升2.6%，都較預期為佳。匯市變動不大，歐元在1.12附近小幅波動，1.1250/80阻力大。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|沽出歐元
|1.1260
|1.1150
|1.1310
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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