16/05/2025 16:37

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 145.34 145.62 144.92 歐元/美元 1.1203 1.1220 1.1191 英鎊/美元 1.3306 1.3333 1.3301 美元/瑞郎 0.8350 0.8352 0.8327 美元/港元 7.8143 7.8143 7.8058

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 沽出歐元 1.1260 1.1150 1.1310 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數為22.9萬人，符合預期；4月PPI按年增長2.4%，核心PPI按年增長3.1%，低於3月並大致符合預期。此外，4月零售銷售及核心銷售都按月升0.1%，但核心銷售升幅較預期弱。美國聯儲局主席鮑威爾稱，美聯儲正進行五年一次的政策框架評估，預期未來面對供應及價格波動的情況將愈加頻繁。主席並未對經濟前景及貨幣政策發表看法。歐元區第一季度GDP按年增長1.2%，符合預期，按季增長稍為放慢至0.3%。同時公布的歐元區第一季度季調後就業人數季率初值錄得增長0.3%，3月工業產出按月升2.6%，都較預期為佳。匯市變動不大，歐元在1.12附近小幅波動，1.1250/80阻力大。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。