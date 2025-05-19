19/05/2025 16:22

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 145.17 145.48 144.80 歐元/美元 1.1183 1.1212 1.1168 英鎊/美元 1.3296 1.3327 1.3270 美元/瑞郎 0.8359 0.8370 0.8339 美元/港元 7.8203 7.8219 7.8132

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.1230 1.1140 1.1275 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》穆迪下調美國主權信用評級，從Aaa降至Aa1，同時將評級展望從「負面」調整為「穩定」，白宮官員批評穆迪經濟學家帶有反特朗普的政治立場。美國4月營建許可及新屋動工都差過預期。另外，特朗普稱，將在未來兩到三周內對許多國家徵收新的關稅，消息令美元今日(19日)跳空下跌，非美貨幣較上周五(16日)低位顯著回升。加拿大4月就業人數好於預期，增加0.74萬人，預期只增加0.25萬人，3月是減少3.26萬人。美加關稅仍然是影響當地經濟的重要因素，短期在1.3860至1.4030之間波動。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。