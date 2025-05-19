19/05/2025 16:22
《美元走勢－羅明立》特朗普預告徵新關稅，美元跳空下跌
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|145.17
|145.48
|144.80
|歐元/美元
|1.1183
|1.1212
|1.1168
|英鎊/美元
|1.3296
|1.3327
|1.3270
|美元/瑞郎
|0.8359
|0.8370
|0.8339
|美元/港元
|7.8203
|7.8219
|7.8132
《美元走勢》穆迪下調美國主權信用評級，從Aaa降至Aa1，同時將評級展望從「負面」調整為「穩定」，白宮官員批評穆迪經濟學家帶有反特朗普的政治立場。美國4月營建許可及新屋動工都差過預期。另外，特朗普稱，將在未來兩到三周內對許多國家徵收新的關稅，消息令美元今日(19日)跳空下跌，非美貨幣較上周五(16日)低位顯著回升。
加拿大4月就業人數好於預期，增加0.74萬人，預期只增加0.25萬人，3月是減少3.26萬人。美加關稅仍然是影響當地經濟的重要因素，短期在1.3860至1.4030之間波動。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.1230
|1.1140
|1.1275
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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