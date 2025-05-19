19/05/2025 09:56

《真知灼見－溫灼培》評級下調：美國經濟的隱憂

《真知灼見》評級機構穆迪上周五（16日）宣布，因擔心美國政府持續增加的債務，決定把美國的信用評級從最高級別的AAA下調至AA1，評級展望為穩定。早在2023年，穆迪就已下調了美國的信用評級展望，並要求美國政府與國會在財政問題上進行改善，但雙方始終未能達成共識，最終促使穆迪上周作出這一決定。事實上，其他兩家評級機構標普和惠譽早在2011年和2023年就已經將美國的主權評級從AAA下調至AA+。



確實在現今全球，當美國政府債券也不能取到最高級別的評級，真不知還有哪資產可取到這個級別。雖然這一評級下調對美債的影響可能不至於太大，但美國企業的評級也會相應受到影響，這可能會推高美國企業的借貸成本，進而對美股及美國經濟前景造成負面影響。此外，自上周起，共和黨已在眾議院就延長特朗普的2017年減稅方案展開辯論，由於共和黨掌握了參眾兩院，該方案按理獲通過的機會較大，惟穆迪的評級調整可能為該方案的通過增加不確定性。過去美國經濟相對穩定，特朗普的減稅方案也曾起到積極作用，但如果減稅方案未能延續，美國經濟面臨收縮的風險將不可避免地上升。就今早於亞洲市場所見，具指標性的美國10年期債息再攀上靠近4.48%水平。



*本周焦點看G7財長大會*



轉看本周市場焦點。本周最為市場矚目，相信是周二至周四（20日至22日）在加拿大舉行的七國(G7)財長大會。面對美國的關稅政策，相信各國與美國之間的關係也會變得緊張。當中，日本財務大巨加藤勝信表示有意趁此機會與美國財長貝森特會面，談論關稅以至匯率問題。



除了七國財長大會，今天（19日）英國將與歐盟開會，就雙方貿易展開談判。英國首相施紀賢過去一直指摘前保守黨政府在脫歐的問題上「搞砸了」（botched）與歐盟的協議，所以他一直希望能與歐盟在貿易問題上作重新談判，期望可減少對英國貨品到歐盟的阻礙。



經濟數字方面，周四（22日）澳洲、日本、歐英美等國將公布5月採購經理指數，透過這一系列數字公布，大家將更能掌握到發達國家最新的經濟狀況。至於加拿大、英國及日本，將分別於周二（20日）、周三（21日）及周五（23日）公布4月通脹數字，同樣值得留意。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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