19/05/2025 11:59

《匯海威言－毛偉廉》美國信貸評級被下調，料推升金價、美元受壓

《匯海威言》美國金融市場上周收盤後，評級機構穆迪宣布將美國主權評級從最高級別的AAA下調至AA1。儘管此消息不利於市場，但短期內預計不會引發危機。然而，本周美元匯率及美股恐受壓，但預計不至於出現崩盤。市場避險情緒升溫，可能推高金價，並導致美國國債收益率上升。此外，鑑於美國主權評級遭降級，市場將密切關注本周美國20年期長債的拍賣情況。



對於穆迪下調美國主權評級，相信市場已部分消化該消息，預計將出現溫和波動，而不會引發劇烈震盪。事實上，三大評級機構，即標普(Standard & Poor's)、穆迪(Moody's)及惠譽(Fitch)當中，穆迪是第三家將美國主權評級從最高級別下調至次級。最早是在2011年，標普下調美國評級，引發美股大跌，金價創新高；其後，2013年惠譽也進行降級，但市場反應相對溫和。



此次穆迪下調美國信貸評級的主要原因，在於美國近年財政赤字及外債規模急速攀升，而財政部未能採取有效的減債措施，進一步削弱了美國的信貸安全性。這也是筆者長期看淡美元、看漲黃金的主要誘因。美國信貸評級被下降，始終是個壞消息，因此預計本周美元下跌，非美貨幣回升，避險情緒推高金價。



標普將會是下個進一步降低美國信貸評級的評級機構？不排除。如是者，美元匯價將面對沉重而長久的沽壓。



美國的信貸評級已失去了三大評級機構的最高級別待遇，雖然被降為次級，仍是高級別資產。但如果三大評級機構再進一步降級，那市場將大幅降低美元資產的信任度，那美元將會顯著長線下跌。值得注意的是，標普在4月14日的一份報告中暗示，如果發生任何導致美國財政狀況惡化的事件，它可能會將美國信用評級（目前為AA+）再次下調。可以肯定的是，美國的財政及外債正在擴大中，所以密切留意標普近期對美國處理債務的評論，及留意美國拍賣長債的市場反應。



本周美國將拍賣20年期長債，市場高度關注其結果，若需求疲弱，恐對美元匯價構成下行壓力。



本周四（22日）凌晨1時，美國財政部將進行20年期長債拍賣。上次4月17日的拍賣中，中標利率為4.81%，高於前一次的4.632%，顯示市場對美國長期國債的需求有所減弱。此外，5月9日的30年期長債拍賣中，中標利率為4.819%，略高於之前的4.813%，而認購比率為2.25倍，低於近期均值2.45倍，進一步反映市場對美債需求下降。由於穆迪下調美國信貸評級，本周20年期長債的拍賣結果將受到市場高度關注。



*本周金價分析*



本周預計金價回升。上周因中美關稅獲得大幅下調並豁免90天，避險情緒降溫導致金價回落。然而，穆迪下調美國信貸評級，市場避險需求預料將再度升溫，加上俄烏和談至完稿前仍毫無進展，因此料金價本周可能呈現上行走勢。



上周現貨金收於每盎司3202美元，預計本周將挑戰3347美元阻力位（5月9日高點），若突破該水平，下一個阻力位將是3438美元（5月7日高點），而下方的重要支撐位為3120美元（5月15日低點）。《博威環球業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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