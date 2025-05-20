20/05/2025 16:36

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 144.33 145.51 144.08 歐元/美元 1.1255 1.1278 1.1218 英鎊/美元 1.3377 1.3395 1.3344 美元/瑞郎 0.8329 0.8363 0.8309 美元/港元 7.8239 7.8293 7.8196

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出歐元 1.1270 1.1170 1.1300 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國4月諮商會領先指標按月跌1％，略差過預期。多名聯儲局官員發表講話，亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克重申傾向於今年只降息一次；紐約聯儲主席威廉姆斯表示，通脹仍在回落，就業市場也維持良好，但關鍵還是不確定性，調整利率要保持耐性。加上其他官員也有類似的立場，市場相信，局方在9月前未必會降息。美匯指數繼續反覆回軟，失守100水準。歐元區CPI年率終值與月率終值維持不變，分別為2.2%和0.6%。歐元在1.1280附近掉頭回落，守住1.1200後小幅回升，需重上1.13以尋求上行動力。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。