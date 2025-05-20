20/05/2025 16:36
《美元走勢－羅明立》聯儲9月前未必降息，美匯失守100
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|144.33
|145.51
|144.08
|歐元/美元
|1.1255
|1.1278
|1.1218
|英鎊/美元
|1.3377
|1.3395
|1.3344
|美元/瑞郎
|0.8329
|0.8363
|0.8309
|美元/港元
|7.8239
|7.8293
|7.8196
《美元走勢》美國4月諮商會領先指標按月跌1％，略差過預期。多名聯儲局官員發表講話，亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克重申傾向於今年只降息一次；紐約聯儲主席威廉姆斯表示，通脹仍在回落，就業市場也維持良好，但關鍵還是不確定性，調整利率要保持耐性。加上其他官員也有類似的立場，市場相信，局方在9月前未必會降息。美匯指數繼續反覆回軟，失守100水準。
歐元區CPI年率終值與月率終值維持不變，分別為2.2%和0.6%。歐元在1.1280附近掉頭回落，守住1.1200後小幅回升，需重上1.13以尋求上行動力。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出歐元
|1.1270
|1.1170
|1.1300
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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