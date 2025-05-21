21/05/2025 16:32

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 143.63 144.49 143.45 歐元/美元 1.1330 1.1353 1.1279 英鎊/美元 1.3444 1.3469 1.3381 美元/瑞郎 0.8226 0.8286 0.8209 美元/港元 7.8282 7.8294 7.8254

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.1300 1.1420 1.1260 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》因美國通脹前景不明朗，美聯儲局利率政策的不確定性，以及共和黨提出大幅減稅計畫能否最終在兩院通過，同時對財政赤字帶來甚麼影響，都令美元繼短期受壓。美聯儲穆薩萊姆表示，各種不確定性正促使家庭和企業暫緩支出和投資，如果情況持續，將導致經濟增長大幅放緩。美元下跌，非美貨幣相繼突破重要阻力，歐元高見1.1350，英鎊升越1.3450。美日第三輪關稅談判安排5月23日舉行，日本正考慮接受美國下調關稅稅率作為妥協方案，不再尋求全面撤銷，以打破談判僵局。有消息指，美方一直拒絕撤銷關稅，並且不打算將日本最關心的汽車、鋼鋁納入談判範圍。上周五(16日)日本公布首季經濟收縮0.2％，加上關稅問題影響出口表現。但美元偏軟支持日圓回升至143.50兌一美元，可能要試141.80的日圓阻力。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。