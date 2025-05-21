21/05/2025 16:32
《美元走勢－羅明立》非美貨幣相繼突破重要阻力
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|143.63
|144.49
|143.45
|歐元/美元
|1.1330
|1.1353
|1.1279
|英鎊/美元
|1.3444
|1.3469
|1.3381
|美元/瑞郎
|0.8226
|0.8286
|0.8209
|美元/港元
|7.8282
|7.8294
|7.8254
《美元走勢》因美國通脹前景不明朗，美聯儲局利率政策的不確定性，以及共和黨提出大幅減稅計畫能否最終在兩院通過，同時對財政赤字帶來甚麼影響，都令美元繼短期受壓。美聯儲穆薩萊姆表示，各種不確定性正促使家庭和企業暫緩支出和投資，如果情況持續，將導致經濟增長大幅放緩。美元下跌，非美貨幣相繼突破重要阻力，歐元高見1.1350，英鎊升越1.3450。
美日第三輪關稅談判安排5月23日舉行，日本正考慮接受美國下調關稅稅率作為妥協方案，不再尋求全面撤銷，以打破談判僵局。有消息指，美方一直拒絕撤銷關稅，並且不打算將日本最關心的汽車、鋼鋁納入談判範圍。上周五(16日)日本公布首季經濟收縮0.2％，加上關稅問題影響出口表現。但美元偏軟支持日圓回升至143.50兌一美元，可能要試141.80的日圓阻力。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.1300
|1.1420
|1.1260
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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