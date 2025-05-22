22/05/2025 10:30

《真知灼見－溫灼培》擴大海外市場利英鎊走勢

《真知灼見》過去兩周，英國經歷了重大變化，今天和大家綜合及回顧這些變化，將怎樣對英國未來經濟以至英鎊匯價帶來影響。



英國早在2020年就正式脫歐，脫歐後英國曾經積極尋求與其他國家達成貿易協議，然而當時並無國家對和英國達成貿易協議感興趣，甚至一直支持英國脫歐的美國，也一直未有與英國達成貿易協議。隨著美國總統特朗普對全球徵收關稅，各國開始急於尋找新的貿易夥伴，以填補失去的美國市場。此時，英國才成為了各國爭相達成貿易協議的對象。在最近的短短一個月內，英國先後與印度及美國達成了貿易協議，亦和歐盟重新簽訂了貿易協議。其中，英國與美國和歐盟之間的協議尤其引人注目。



*英國輸美貨品僅需繳10%基礎關稅*



我們先看英國與美國之間的貿易協議。5月8日，英美雙方宣布達成了貿易協議，根據協議，美國將對所有進口的英國商品徵收10%基礎關稅，其中每年首10萬輛汽車也僅需繳納10%關稅。表面上看，這份協議對英國似乎並無實際利益，甚至需要英國讓利，然而事情往往需要放在比較的背景下來理解。如果美國最終能成功對全球進口商品徵收高額關稅，而對英國僅徵收10%，那麼對英國來說，這已是一種相對優惠的待遇，始終10%關稅並不高，可輕易透過匯率變化抵消其影響。所以，這份協議對英國實在有利。



*英歐貿易重啟利英鎊匯價*



至於英國與歐盟達成的協議，就真正對英國有利。一點必須理解，英國脫歐後，英國貨品實際上是可免關稅輸往歐盟，但因應煩擾的報關手續及長時間的貨品檢驗，基本上英國農產品及漁業是很難真正打入歐盟市場。但按照新協議的流程簡化程序，英國官方估計可增加英國農產品輸往歐盟，增幅估計可達16%。不過，作為交換，英國與歐盟雙方的漁船將可以進入彼此水域捕魚，為期12年，這是英國政府過去一直反對的。現在，英國正以此作為獲得進入歐盟市場的一個交換條件。



*英息或於3.75厘見底*



上述一系列新簽訂的貿易協議，有助於擴大英國的海外市場，利於改善英國經濟並支持英鎊匯率。然而，在這些利好因素背後，我們也不能忽視一些潛在的利淡因素。英國4月的年通脹率大幅攀升至3.5%，遠高於3月的2.6%，這是自2024年1月以來的最高水平。通脹急劇上升，受到多種因素影響，包括水電煤價格上漲和企業稅增加。數據公布後，市場隨即降低了對英倫銀行今年內再次減息的預期。按照利率期貨價格變化顯示，市場估計英鎊或有待11月才作下一次減息。缺乏減息的支持，可能會阻礙英國經濟復甦，但擴大海外市場有望抵消這一影響。從短期角度看，保持相對高的利率，也能增強英鎊的吸引力，進而促進英鎊匯率的上升。按市場估計，英國息率很大機會於3.75厘完成今次減息周期，與現今4.25厘息率水平對比，可能仍有兩次減息空間。



由於英鎊已升越去年9月高位1.3434美元（《路透社》數字），按短線技術走勢，料可看高一線，有望挑戰1.38美元水平（約10.8港元）。今早於亞洲市場，英鎊報1.3420美元，或10.5港元。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。