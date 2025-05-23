23/05/2025 16:34
《美元走勢－羅明立》美匯有機會測試前期98的低位
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|143.44
|144.08
|143.22
|歐元/美元
|1.1323
|1.1344
|1.1279
|英鎊/美元
|1.3459
|1.3485
|1.3416
|美元/瑞郎
|0.8260
|0.8289
|0.8254
|美元/港元
|7.8316
|7.8322
|7.8256
《美元走勢》美國總統特朗普推動的減稅和支出法案，以1票的微弱優勢在眾議院通過，但仍需參議院投票通過才能送交特朗普簽署立法。市場憂慮立法後將降低美國償債能力，美債繼續被拋售。加上日前被穆迪取消AAA信用評級，美國30年期國債收益率在周三一度飆升至5.1%，逼近二十年高位。4月開始的關稅戰在一定程度上帶動美國製造業發展，美國5月Markit製造業PMI指數初值52.3，創三個月新高。然而美債被拋售，亦帶動美元走軟，美匯指數再度跌破100，有機會測試前期98的低位。
歐元區經濟在意外萎縮，5月綜合PMI從4月的50.4降至49.5。昨日(22日)發布的4月份央行議息會議紀要顯示歐元區通脹接近尾聲，美國關稅將對經濟增長造成重大打擊，暗示年內或再有一次降息。日本首相石破茂稱在23日與特朗普的通話中，日本在關稅問題上的立場沒有改變，將繼續尋求取消額外的美國關稅，日圓兌美元維持上漲。雖美國官員一直表示強美元政策基調沒變，但在貿易戰持續以及減稅法案通過的陰霾下，美元短期內難以走強，建議可以短線繼續買入歐元及英鎊等非美貨幣。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出美元
|1.1300
|1.1450
|1.1250
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|賣出美元
|1.3450
|1.3600
|1.3400
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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