23/05/2025 16:34

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 143.44 144.08 143.22 歐元/美元 1.1323 1.1344 1.1279 英鎊/美元 1.3459 1.3485 1.3416 美元/瑞郎 0.8260 0.8289 0.8254 美元/港元 7.8316 7.8322 7.8256

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出美元 1.1300 1.1450 1.1250 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 賣出美元 1.3450 1.3600 1.3400 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國總統特朗普推動的減稅和支出法案，以1票的微弱優勢在眾議院通過，但仍需參議院投票通過才能送交特朗普簽署立法。市場憂慮立法後將降低美國償債能力，美債繼續被拋售。加上日前被穆迪取消AAA信用評級，美國30年期國債收益率在周三一度飆升至5.1%，逼近二十年高位。4月開始的關稅戰在一定程度上帶動美國製造業發展，美國5月Markit製造業PMI指數初值52.3，創三個月新高。然而美債被拋售，亦帶動美元走軟，美匯指數再度跌破100，有機會測試前期98的低位。歐元區經濟在意外萎縮，5月綜合PMI從4月的50.4降至49.5。昨日(22日)發布的4月份央行議息會議紀要顯示歐元區通脹接近尾聲，美國關稅將對經濟增長造成重大打擊，暗示年內或再有一次降息。日本首相石破茂稱在23日與特朗普的通話中，日本在關稅問題上的立場沒有改變，將繼續尋求取消額外的美國關稅，日圓兌美元維持上漲。雖美國官員一直表示強美元政策基調沒變，但在貿易戰持續以及減稅法案通過的陰霾下，美元短期內難以走強，建議可以短線繼續買入歐元及英鎊等非美貨幣。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。