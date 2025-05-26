26/05/2025 17:11

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 142.78 142.88 142.23 歐元/美元 1.1400 1.1419 1.1374 英鎊/美元 1.3575 1.3594 1.3536 美元/瑞郎 0.8208 0.8228 0.8193 美元/港元 7.8374 7.8382 7.8310

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 沽出歐元 1.1415 1.1315 1.1460 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國4月新屋銷售年化總數增加至74.3萬間，好過預期；同月的營建許可修正為142.2萬間，收縮4%，較初值有改善。特朗普稱與歐盟的討論毫無進展，建議從6月1日起對歐盟直接徵收50%關稅，最新消息又表示會延至7月9日。美國聯儲局古爾斯比表示，50%的歐盟關稅與目前的關稅並非同一級別，將對供應鏈造成嚴重衝擊。聯儲局需要時間待局勢明朗，短期採取任何行動的門檻較高，如經濟情況回到關稅戰之前，在未來10到16個月內仍有可能大幅降息。歐盟貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇稱，歐盟將致力與美國達成一項對雙方都有利的協定，但必須在互相尊重，而非威脅的情況下。德國第一季GDP按季增長向上修正至0.4%，好過市場預期；英國4月零售銷售按月升1.2%，遠超預期的0.2%，核心銷售亦勁升1.3%。美匯指數下跌，非美貨幣造好，歐元升至1.1420，是即市阻力，支持位先關注1.1350。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。