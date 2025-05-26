26/05/2025 17:11
《美元走勢－羅明立》歐元支持位先看1.1350
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|142.78
|142.88
|142.23
|歐元/美元
|1.1400
|1.1419
|1.1374
|英鎊/美元
|1.3575
|1.3594
|1.3536
|美元/瑞郎
|0.8208
|0.8228
|0.8193
|美元/港元
|7.8374
|7.8382
|7.8310
《美元走勢》美國4月新屋銷售年化總數增加至74.3萬間，好過預期；同月的營建許可修正為142.2萬間，收縮4%，較初值有改善。特朗普稱與歐盟的討論毫無進展，建議從6月1日起對歐盟直接徵收50%關稅，最新消息又表示會延至7月9日。美國聯儲局古爾斯比表示，50%的歐盟關稅與目前的關稅並非同一級別，將對供應鏈造成嚴重衝擊。聯儲局需要時間待局勢明朗，短期採取任何行動的門檻較高，如經濟情況回到關稅戰之前，在未來10到16個月內仍有可能大幅降息。
歐盟貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇稱，歐盟將致力與美國達成一項對雙方都有利的協定，但必須在互相尊重，而非威脅的情況下。德國第一季GDP按季增長向上修正至0.4%，好過市場預期；英國4月零售銷售按月升1.2%，遠超預期的0.2%，核心銷售亦勁升1.3%。美匯指數下跌，非美貨幣造好，歐元升至1.1420，是即市阻力，支持位先關注1.1350。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|沽出歐元
|1.1415
|1.1315
|1.1460
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。