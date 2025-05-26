26/05/2025 10:14

《真知灼見－溫灼培》美歐關稅變化如何影響金融市場？

《真知灼見》歐美貿易談判出現戲劇性變化。美國總統特朗普上周五（23日）表示，由於與歐盟的談判毫無進展，將自6月1日起對所有來自歐盟的進口商品徵收50%關稅。然而，到周日（25日）晚，歐盟委員會主席馮德萊恩致電了特朗普，承諾將加快貿易談判，但表示需要更多時間達成協議。在收到馮德萊恩的承諾後，特朗普決定撤銷即將於6月1日起生效的50%關稅，並將談判期限撤回到7月9日。



特朗普給予歐盟的對等關稅豁免期限原定是至7月9日，而早在4月2日首次公布的關稅率僅為20%。因此，上周五當特朗普宣布提前於6月1日起便對歐盟加徵高達50%關稅時，市場確即時感到措手不及。擔心歐美之間可能爆發大規模貿易衝突，上周五美股三大指數全數下跌，標普500指數跌幅達0.67%。



*反覆無常政策不利投資市場*



特朗普的舉措雖能迫使歐盟盡快回到談判桌，但其反覆無常的政策卻使投資者難以適從，進而難於預測市場走向。投資者最不喜歡不確定性，這會降低他們的投資意欲，從而對經濟造成不利影響。儘管特朗普現已將歐美的談判期限推回至原定的7月9日，但經歷此次後，由於他提出過對歐盟商品的進口關稅從20%提高至50%，如果談判期限到時，而雙方仍未達成協議，市場的憂慮將難免加重。因為50%關稅基本上是會使美國與歐盟的貿易全面斷鏈，而雙方又是各自的主要貿易夥伴，若爆發大規模貿易衝突，最終只會導致兩敗俱傷。



當然，這裏亦引發出另一個問題：到7月9日，許多國家也面臨與美國達成貿易協議的限期，如果像日本和南韓等未能達成協議的國家，屆時她們的關稅又是否會大幅提升呢？這確實值得深思，因這可能會對全球貿易格局產生重大影響，進一步加劇市場的不確定性。



*本周留意因素*



最後前瞻本周市場焦點。本周三（28日）有新西蘭央行的議息會，按利率期貨市場估計，有很高成數該行會作出減息；同在周三，澳洲將公布4月通脹數字。而到周五（30日），美國將公布聯儲局最看重的PCE平減指數通脹數字，市場估計按年比4月核心通脹率將從3月的2.6%降至2.5%水平。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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