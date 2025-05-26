26/05/2025 12:36

《匯海威言－毛偉廉》美債市憂慮加劇，本周料美元持續下行

《匯海威言》穆迪前周下調了美國信貸評級後，上周美國財政部分別拍賣了20年期及10年期長期國債，兩次拍賣的中標利率均顯著高於前次，反映市場對美國長期債券的需求明顯減弱。同時，這也顯示市場對美國不斷攀升的債務風險憂慮加劇，預計將進一步推低美元匯價。本周需密切關注美國財政部的中、短期國債拍賣，其中包括2年期、5年期及7年期國債，其結果或將反映市場對美國債務的風險評估及信心，並影響美元及美國債市的後續走勢。筆者認為，美元走勢不樂觀。



美國財政部於上周四（22日）拍賣了20年期國債，最終中標利率高達5.104%，高於上次拍賣的4.81%；而上周五（23日）拍賣的10年期TIPS國債，中標利率也升至2.22%，高於上次的1.935%。這兩次拍賣結果顯示，市場對長期美國國債的需求有所減弱。受到拍賣反應低迷影響，上周美國30年期債息一度飆升至5.161%，為20年來高位。



未來市場其中一個焦點，將集中在美國財政部的國債拍賣結果及其對美元走勢的影響。本周美國財政部將進行短期及中期國債拍賣，包括：



周三（28日）：2年期國債，上次中標利率3.795%。

周四（29日）：5年期國債，上次中標利率3.995%。

周五（30日）：7年期國債，上次中標利率4.123%。



若這批中短期國債拍賣結果不理想，美元匯率恐進一步承壓，推動非美貨幣走強。黃金的上漲趨勢或較非美貨幣更顯著，這主要受到避險需求上升的影響，因特朗普於上周五（23日）建議自6月1日起對歐盟商品加徵50%關稅，令原本有所降溫的關稅問題再度升溫，加劇市場憂慮。除了留意美債拍賣結果外，周四（29日）20:30美國公布第一季GDP增長，預測與前值同樣是-0.3%；周五（30日）20:30美國公布4月按年核心PCE，預測是2.2%，前值是2.3%。



此外，近期美國國債拍賣反應不佳，投資者對美國財政狀況的擔憂加劇，也進一步推動避險資金流入黃金市場，預計金價本周持續上升。



*本周金價技術分析*



現貨金上周五（23日）在3357美元收盤，日線圖形成了敏感三角形，上方阻力位約為3378美元，若突破，可能上試3438美元（5月7日高位），如再突破，將上試3500美元歷史高位（於4月22日創下）。而敏感三角形下方支持位約為3170美元。《博威環球業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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