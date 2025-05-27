27/05/2025 16:37

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 143.75 143.87 142.12 歐元/美元 1.1347 1.1408 1.1337 英鎊/美元 1.3535 1.3587 1.3522 美元/瑞郎 0.8247 0.8254 0.8188 美元/港元 7.8357 7.8395 7.8351

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.1315 1.1415 1.1275 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》周一(26日)市場未有重要經濟數據公布，美國官員及特朗普對關稅的言論仍壓制美元，但非美貨幣高位亦有回吐。明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利表示，由於貿易及移民政策有重大轉變，加上特朗普正在推動的減稅計劃，對經濟帶來很大的不確定性，美聯儲局需要待形勢更明朗後才能做出決策。其言論跟其他官員的立場基本接近，9月前降息的機會不高。歐元漲至1.1420掉頭回落，英鎊在1.36亦見阻力。日本關稅談判代表估計在本周再次到美國進行新一輪會談，消息指首相石破茂希望在下月G7峰會上跟美國達成協議。此外，日本政府計劃動用9000億日圓的國家資金以緩解美關稅衝擊。近期因美元走弱，美日受到拖累跟隨下行，142是美元初步支持。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。