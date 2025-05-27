27/05/2025 16:37
《美元走勢－羅明立》美元兌日圓走弱，142是初步支持
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|143.75
|143.87
|142.12
|歐元/美元
|1.1347
|1.1408
|1.1337
|英鎊/美元
|1.3535
|1.3587
|1.3522
|美元/瑞郎
|0.8247
|0.8254
|0.8188
|美元/港元
|7.8357
|7.8395
|7.8351
《美元走勢》周一(26日)市場未有重要經濟數據公布，美國官員及特朗普對關稅的言論仍壓制美元，但非美貨幣高位亦有回吐。明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利表示，由於貿易及移民政策有重大轉變，加上特朗普正在推動的減稅計劃，對經濟帶來很大的不確定性，美聯儲局需要待形勢更明朗後才能做出決策。其言論跟其他官員的立場基本接近，9月前降息的機會不高。歐元漲至1.1420掉頭回落，英鎊在1.36亦見阻力。
日本關稅談判代表估計在本周再次到美國進行新一輪會談，消息指首相石破茂希望在下月G7峰會上跟美國達成協議。此外，日本政府計劃動用9000億日圓的國家資金以緩解美關稅衝擊。近期因美元走弱，美日受到拖累跟隨下行，142是美元初步支持。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.1315
|1.1415
|1.1275
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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