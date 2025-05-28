28/05/2025 16:09
《美元走勢－羅明立》貿易協議進展消息刺激美匯反彈
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|144.25
|144.77
|143.84
|歐元/美元
|1.1314
|1.1346
|1.1295
|英鎊/美元
|1.3479
|1.3522
|1.3461
|美元/瑞郎
|0.8276
|0.8291
|0.8254
|美元/港元
|7.8372
|7.8404
|7.8357
《美元走勢》星期二(27日)美國公布4月耐用品訂單按月收縮-6.3%，5月諮商會消費者信心指數大幅上升至98，都較市場預期為佳；但3月FHFA房價指數按月跌0.1%，令人失望。美國國家經濟委員會主任哈塞特表示，最快本周或會公布一些新的貿易協議，其中與印度的協議接近完成；而總統特朗普對談判時願意給予美國良好貿易條件的某些國家，關稅可能降至10%或更低。消息刺激美匯反彈，非美貨幣回軟。歐元曾經跌破1.13，關注1.1270附近的表現，下個重要支持在50天線的1.1175附近。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.1300
|1.1415
|1.1260
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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