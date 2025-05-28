28/05/2025 16:09

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 144.25 144.77 143.84 歐元/美元 1.1314 1.1346 1.1295 英鎊/美元 1.3479 1.3522 1.3461 美元/瑞郎 0.8276 0.8291 0.8254 美元/港元 7.8372 7.8404 7.8357

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.1300 1.1415 1.1260 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》星期二(27日)美國公布4月耐用品訂單按月收縮-6.3%，5月諮商會消費者信心指數大幅上升至98，都較市場預期為佳；但3月FHFA房價指數按月跌0.1%，令人失望。美國國家經濟委員會主任哈塞特表示，最快本周或會公布一些新的貿易協議，其中與印度的協議接近完成；而總統特朗普對談判時願意給予美國良好貿易條件的某些國家，關稅可能降至10%或更低。消息刺激美匯反彈，非美貨幣回軟。歐元曾經跌破1.13，關注1.1270附近的表現，下個重要支持在50天線的1.1175附近。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。