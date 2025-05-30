30/05/2025 16:55

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 144.00 144.16 143.44 歐元/美元 1.1341 1.1390 1.1328 英鎊/美元 1.3481 1.3511 1.3455 美元/瑞郎 0.8240 0.8249 0.8199 美元/港元 7.8427 7.8428 7.8395

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.1310 1.1410 1.1260 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數升至24萬人，為近三周來新高並高於預期，同時公布的美國第一季度實際GDP年化季率修正值小幅下修至-0.2%，意外的是消費支出增速大幅下調，由1.8%修正至1.2%，創下近兩年來的最慢增速。此外，美國聯邦巡迴上訴法院暫緩貿易法庭作出的阻止特朗普徵收全球關稅的裁決，待6月9日再決定是否會進一步延長。消息令美匯回吐日前大部分升幅，跌至99附近。關稅政策出現變數，美國民主共和兩黨將在此議題上角力，特朗普不會輕易跪低，匯市將繼續受消息影響而反覆，而美元不容易持續上升。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。