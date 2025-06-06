06/06/2025 16:13

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 143.95 144.14 143.53 歐元/美元 1.1423 1.1458 1.1422 英鎊/美元 1.3545 1.3585 1.3535 美元/瑞郎 0.8210 0.8220 0.8193 美元/港元 7.8470 7.8473 7.8450

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.1400 1.1500 1.1350 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國上周初次申請失業救濟的人數意外增加至24.7萬人，高於市場預期，是去年10月以來的最高水平，考慮到日前ADP就業人數表現同樣疲弱，勞工市場正在降溫的可能性進一步增加。至於續請失業救濟人數略有下降，但仍處於較高水平，反映失業人員找到工作的時間正在延長。數據公布後美元一度跌至98低位，之後才逐步回升至98.80。今日晚間將公布美國5月非農數據，關注數據結果對匯市帶來的影響。歐洲央行議息後下調利率0.25%，符合市場預期，亦是降息周期開始後第8次減息。央行的行動是對通脹放緩以及特朗普貿易戰對歐元區經濟增長威脅的回應，同時，行長拉加德表示，貨幣政策周期正接近尾聲。市場預期歐洲央行今年可能只會再多減一次息。歐元先沖近1.15，之後回落至1.1420附近，今晚美國非農的數據若佳，歐元有機試高。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。