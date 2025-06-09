09/06/2025 16:51

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 144.15 144.95 144.06 歐元/美元 1.1423 1.1430 1.1394 英鎊/美元 1.3567 1.3573 1.3528 美元/瑞郎 0.8200 0.8226 0.8195 美元/港元 7.8481 7.8493 7.8466

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.1400 1.1500 1.1350 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國5月失業率維持4.2%，非農就業人數增加13.9萬，略好於預期，平均時薪按年增長維持於3.9%，高過預期，就業市場整體表現不俗。特朗普在非農數據公布後指經濟已變得火熱，但再次呼籲鮑威爾應即時降息1%。美聯儲局官員哈克稱，雖然現時存在很大的不確定性，今年稍後美聯儲局仍有可能降息，甚至多於一次。美匯指數先升後回，繼續在99附近上落。歐元區第一季度GDP年率終值由1.2%上修至1.5%，為近兩年新高；區內4月零售銷售月增長0.1%，符合預期，年率增長由1.5%急升至2.3%。美國非農數據理想令歐元一度受壓，其後逐步回穩，可繼續部署低位吸納。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。