09/06/2025 16:51
《美元走勢－羅明立》上修首季GDP，歐元續部署低位吸納
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|144.15
|144.95
|144.06
|歐元/美元
|1.1423
|1.1430
|1.1394
|英鎊/美元
|1.3567
|1.3573
|1.3528
|美元/瑞郎
|0.8200
|0.8226
|0.8195
|美元/港元
|7.8481
|7.8493
|7.8466
《美元走勢》美國5月失業率維持4.2%，非農就業人數增加13.9萬，略好於預期，平均時薪按年增長維持於3.9%，高過預期，就業市場整體表現不俗。特朗普在非農數據公布後指經濟已變得火熱，但再次呼籲鮑威爾應即時降息1%。美聯儲局官員哈克稱，雖然現時存在很大的不確定性，今年稍後美聯儲局仍有可能降息，甚至多於一次。美匯指數先升後回，繼續在99附近上落。
歐元區第一季度GDP年率終值由1.2%上修至1.5%，為近兩年新高；區內4月零售銷售月增長0.1%，符合預期，年率增長由1.5%急升至2.3%。美國非農數據理想令歐元一度受壓，其後逐步回穩，可繼續部署低位吸納。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.1400
|1.1500
|1.1350
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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