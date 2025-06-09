09/06/2025 11:47

《匯海威言－毛偉廉》關注中美第二輪貿談，及穩定幣法案能否通過

《匯海威言》本周市場焦點眾多，其中中美貿易談判成為首要關注點，預計將影響全球市場情緒。此外，美國眾議院即將審議美元穩定幣法案，此舉可能影響加密貨幣監管及美元的國際地位。同時，美國將公布5月通脹數據，市場密切關注其對聯儲局下半年利率決策的影響。近期美債拍賣表現疲弱，加劇市場對美國財政狀況的擔憂，本周美國財政部將拍賣中期國債，投資者高度關注拍賣結果及其對債市的影響。市場正圍繞政策、經濟數據與金融環境變化展開博弈，投資者需密切關注最新動態，以應對潛在波動。



本周一（9日），中美第二輪貿易談判將於倫敦舉行。回顧5月11日的首輪談判（於日內瓦舉行），雙方同意暫時大幅降低關稅，市場緊張情緒得以緩解，導致金價4天內回吐200美元至3120美元，美股三大指數亦顯著上升。然而，這次談判能否如上次般順利，筆者持保留態度。



此次談判將進入核心議題，包括：（一）美方能否將關稅回復至正常水平，並解除對中國高端芯片的進口限制；（二）中方是否會放寬向美國稀土出口管制，影響軍工與民用企業供應鏈。



自特朗普政府發起貿易戰以來，雙方始終強硬應對，寸土不讓。上周四（5日），特朗普與習近平進行了1.5小時電話會談，習近平同意恢復向美國汽車製造商出口稀土礦物和磁鐵。雖然這看似中方作出讓步，但實際上，中國可能僅同意恢復民用工業稀土供應，非軍工企業，而軍工產業對稀土的需求遠比民用產業更為迫切。值得注意的是，美國高度依賴中國稀土，而中國稀土出口佔全球市場80%，手握關鍵談判籌碼，中方預計不會輕易讓步。



此外，根據《華爾街日報》6月3日的報道，習近平已明確授意中方代表團不迎合美方。中方代表何立峰亦表示，北京此次應對貿易戰的策略將不同於特朗普第一任期的做法，顯示中方立場更加堅定。這次倫敦談判恐充滿挑戰，除非特朗普在談判中作出重大讓步，否則美元與美股可能面臨波動，而金價亦可能再度上升。



若美元穩定幣法案獲通過，會否令美元回升？美債需求將獲得提升？會緩解市場對美國債務不斷上升的憂慮？



美元穩定幣法案(GENIUS)上月已獲美國參議院通過，本周將移交眾議院進行最終審議，惟確切審議日期尚未公布。該法案規定穩定幣發行商需持有等值美國國債及美元現金存款作為儲備支持，理論上有助於支撐美元匯率並提升美國國債需求，但其實際影響仍需審慎評估。



短期效應方面，法案通過後，或能對美元提供短暫支持，因市場可能解讀為穩定幣對美元的需求上升，帶動美元買盤。然而，美債需求的提升空間有限，因穩定幣發行方僅能持有一年期以下的高流動性短債（如3、6個月期國債為主）作為儲備，而這類短債市場需求本已充裕，額外影響有限。



長期影響方面，美國持續擴大的財政赤字與國債規模，仍是市場關注的核心問題。美國政府通常依賴發行長期國債來償還舊債本金及利息，但近期長債拍賣反應疲弱，中標利率一次比一次高，顯示市場對長期美債需求下降。即使GENIUS法案通過，預期對紓緩市場對美債憂慮的作用有限，美元或僅短期受支持，但當市場情緒冷靜後，美元仍難逃長期走弱壓力。



*本周市場關注重點*



除中美貿易談判及美元穩定幣法案審議進展外，投資者需密切留意美國即將公布的經濟數據與債市動態。



周三（11日）20:30，美國將公布5月年度CPI，市場預測升2.5%，前值為升2.3%，通脹走勢將影響聯儲局未來政策方向。



美國財政部國債拍賣：



周三01:00，3年期國債拍賣，上次中標利率為3.824%。

周四（12日），10年期國債拍賣，上次中標利率為4.342%。



《博威環球業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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