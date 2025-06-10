10/06/2025 16:08

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 144.70 145.29 144.40 歐元/美元 1.1396 1.1436 1.1373 英鎊/美元 1.3468 1.3565 1.3457 美元/瑞郎 0.8221 0.8242 0.8210 美元/港元 7.8488 7.8488 7.8474

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.1385 1.1500 1.1350 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國4月批發銷售按月增長0.1%，低於預期的0.3%；隨後公布的5月紐約聯儲1年及3年通脹預期都較4月有所回落，分別為3.2%及3%。美聯儲局宣布理事鮑曼就任負責金融監管事務的美聯儲副主席，市場相信鮑曼將提出改革並放鬆對銀行的監管。美國關稅計畫仍然為市場帶來對通脹預期和經濟穩定的擔憂，中美貿易談判代表正在英國會面，投資者正觀望是否有利好消息。歐洲央行寬鬆政策接近尾聲可能重塑避險資產吸引力，加上美國內部矛盾有所增加，對美元仍然會帶來壓力。日本內閣府公布的資料顯示，因庫存和消費有所改善，今年一季實際國內生產總值按年率修正為收縮0.2%，好於初值，日本央行估計會維持觀望態度。日本首相石破茂表示，日本正逐步進入利率上升的趨勢階段，政府的債務融資成本將增加，這可能會對政府支出產生一定壓力。美日仍然未就貿易談判達成協議，日圓近期在142在遇到阻力，若接近146可吸納日圓。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。