11/06/2025 15:57
《美元走勢－羅明立》中美達框架協議，惟美元中線仍較大下行風險
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|144.97
|145.24
|144.65
|歐元/美元
|1.1422
|1.1440
|1.1406
|英鎊/美元
|1.3490
|1.3510
|1.3471
|美元/瑞郎
|0.8226
|0.8235
|0.8212
|美元/港元
|7.8485
|7.8492
|7.8474
《美元走勢》美國5月NFIB小型企業信心指數由95.8升至98.8。據消息人士稱，印度和美國有望在月底前達成一項臨時貿易協定，而美墨接近就鋼鐵進口關稅達成協議。此外，中美在英國的貿易談判持續，中方代表最新發言指雙方達成框架協議，美方亦表示談判有成效，或繼續進行會談。由於中美談判順利，利好市場氣氛，美匯指數回升至99以上。
英國4月三個月ILO失業率升至4.6%，符合預期，5月失業金申請人數則大幅增加至3.31萬，4月包括及剔除紅利的3個月平均工資增長都有所回低，且低過預期。就業數據佳加上工資增長放緩，有助通脹回落，英鎊大幅下挫，跌至1.3450附近，接近1.3420的支持。如美國跟其他國家，特別是中國的貿易談判順利，可能對美元有短線利好作用，但中線仍然有較大的下行風險。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.1385
|1.1500
|1.1350
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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