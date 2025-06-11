11/06/2025 15:57

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 144.97 145.24 144.65 歐元/美元 1.1422 1.1440 1.1406 英鎊/美元 1.3490 1.3510 1.3471 美元/瑞郎 0.8226 0.8235 0.8212 美元/港元 7.8485 7.8492 7.8474

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.1385 1.1500 1.1350 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國5月NFIB小型企業信心指數由95.8升至98.8。據消息人士稱，印度和美國有望在月底前達成一項臨時貿易協定，而美墨接近就鋼鐵進口關稅達成協議。此外，中美在英國的貿易談判持續，中方代表最新發言指雙方達成框架協議，美方亦表示談判有成效，或繼續進行會談。由於中美談判順利，利好市場氣氛，美匯指數回升至99以上。英國4月三個月ILO失業率升至4.6%，符合預期，5月失業金申請人數則大幅增加至3.31萬，4月包括及剔除紅利的3個月平均工資增長都有所回低，且低過預期。就業數據佳加上工資增長放緩，有助通脹回落，英鎊大幅下挫，跌至1.3450附近，接近1.3420的支持。如美國跟其他國家，特別是中國的貿易談判順利，可能對美元有短線利好作用，但中線仍然有較大的下行風險。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。