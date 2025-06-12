12/06/2025 16:15

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 143.71 144.55 143.63 歐元/美元 1.1528 1.1533 1.1485 英鎊/美元 1.3575 1.3593 1.3522 美元/瑞郎 0.8160 0.8202 0.8148 美元/港元 7.8482 7.8490 7.8471

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 賣出美元 1.1500 1.1650 1.1450 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 賣出美元 1.3550 1.3700 1.3500 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國昨日公布5月CPI數據，按年上升2.4%，按月上升0.1%，核心CPI按年上升2.8%，按月上升0.1%。升幅均較上月數據放緩，反映美國總統特朗普的關稅政策對通脹未有明顯影響。市場加大對美聯儲局降息的押注，最新預計今年內將降息2次。中美在倫敦舉行的貿易談判原則上達成協議框架，增加了市場對美債信心，最新一輪10年期美債拍賣受市場追捧，中標利率高於前一次拍賣。美債走穩，降低市場避險情緒，美元繼續受壓，美匯指數跌破98.50的水平。歐盟與美國的貿易談判陷入僵局，有消息指歐盟準備採取對超千億美元美國商品徵稅的反制措施，也不急於在特朗普政府設定的7月9日最後期限之前達成貿易協議。歐盟的強硬態度反而推動歐元走強，兌美元重上1.15的水平。雖然中美貿易談判取得不錯成果，但成為其他貿易體的先例，認為都可以跟美國談判，不需作太多讓步，對美元造成持續壓力。建議可以短線繼續買入歐元及英鎊等非美貨幣。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。