12/06/2025 16:15
《美元走勢－羅明立》歐盟對美強硬，歐元兌美元重上1.15
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|143.71
|144.55
|143.63
|歐元/美元
|1.1528
|1.1533
|1.1485
|英鎊/美元
|1.3575
|1.3593
|1.3522
|美元/瑞郎
|0.8160
|0.8202
|0.8148
|美元/港元
|7.8482
|7.8490
|7.8471
《美元走勢》美國昨日公布5月CPI數據，按年上升2.4%，按月上升0.1%，核心CPI按年上升2.8%，按月上升0.1%。升幅均較上月數據放緩，反映美國總統特朗普的關稅政策對通脹未有明顯影響。市場加大對美聯儲局降息的押注，最新預計今年內將降息2次。中美在倫敦舉行的貿易談判原則上達成協議框架，增加了市場對美債信心，最新一輪10年期美債拍賣受市場追捧，中標利率高於前一次拍賣。美債走穩，降低市場避險情緒，美元繼續受壓，美匯指數跌破98.50的水平。
歐盟與美國的貿易談判陷入僵局，有消息指歐盟準備採取對超千億美元美國商品徵稅的反制措施，也不急於在特朗普政府設定的7月9日最後期限之前達成貿易協議。歐盟的強硬態度反而推動歐元走強，兌美元重上1.15的水平。雖然中美貿易談判取得不錯成果，但成為其他貿易體的先例，認為都可以跟美國談判，不需作太多讓步，對美元造成持續壓力。建議可以短線繼續買入歐元及英鎊等非美貨幣。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|賣出美元
|1.1500
|1.1650
|1.1450
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|賣出美元
|1.3550
|1.3700
|1.3500
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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