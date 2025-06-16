16/06/2025 16:59

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 144.18 144.61 143.97 歐元/美元 1.1578 1.1587 1.1524 英鎊/美元 1.3582 1.3593 1.3535 美元/瑞郎 0.8119 0.8135 0.8107 美元/港元 7.8488 7.8499 7.8493

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.1520 1.1650 1.1470 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國6月密西根大學消費者信心指數初值由52.2升至60.5，遠高於預期的53.5；美國6月一年期通脹率預期初值由6.6%下滑至5.1%，兩個數據反映經過關稅戰衝擊，導致消費信心下跌及憂慮通脹上升的情況有所改善。不過，美國國內多地爆發示威活動，加上地緣局勢升溫，今次美元未能受惠，持續近期的弱勢，跌至97.50附近。上周五(13日)公布的歐元區經濟數據並不理想，4月季調後貿易帳由279億跌至140億歐元，同時公布的4月工業產出月率亦跌至-2.4%。歐元日前在1.16附近回調，跌至1.15附近又逐步回穩。雖然歐元區經濟未見起色，但現時投資者對美元信心持續下滑，歐元仍然有機會走強。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。