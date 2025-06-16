16/06/2025 16:59
《美元走勢－羅明立》美元信心持續下滑，歐元仍有機會走強
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|144.18
|144.61
|143.97
|歐元/美元
|1.1578
|1.1587
|1.1524
|英鎊/美元
|1.3582
|1.3593
|1.3535
|美元/瑞郎
|0.8119
|0.8135
|0.8107
|美元/港元
|7.8488
|7.8499
|7.8493
《美元走勢》美國6月密西根大學消費者信心指數初值由52.2升至60.5，遠高於預期的53.5；美國6月一年期通脹率預期初值由6.6%下滑至5.1%，兩個數據反映經過關稅戰衝擊，導致消費信心下跌及憂慮通脹上升的情況有所改善。不過，美國國內多地爆發示威活動，加上地緣局勢升溫，今次美元未能受惠，持續近期的弱勢，跌至97.50附近。
上周五(13日)公布的歐元區經濟數據並不理想，4月季調後貿易帳由279億跌至140億歐元，同時公布的4月工業產出月率亦跌至-2.4%。歐元日前在1.16附近回調，跌至1.15附近又逐步回穩。雖然歐元區經濟未見起色，但現時投資者對美元信心持續下滑，歐元仍然有機會走強。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.1520
|1.1650
|1.1470
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。