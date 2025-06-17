17/06/2025 16:14
《美元走勢－羅明立》歐元再次回落，短期優先部署低吸
|貨幣
|東京收市
|最高價
|最低價
|美元/日圓
|144.75
|145.11
|144.40
|歐元/美元
|1.1551
|1.1572
|1.1543
|英鎊/美元
|1.3556
|1.3580
|1.3556
|美元/瑞郎
|0.8133
|0.8147
|0.8123
|美元/港元
|7.8488
|7.8499
|7.8493
《美元走勢》美國6月紐約聯儲製造業指數大幅下滑至-16，差過預期，主要是新訂單指數大幅下跌有關，但未來6個月預期指數卻由-2回升至21.2。關稅方面，美國總統特朗普與加拿大總理同意，會致力在30天內達成貿易協議。美國參議院共和黨人公布了他們版本的減稅計劃，該法案將削減企業及個人的稅務及醫療保險，但就會增加財政赤字。有消息指歐盟會同意美國統一徵收10%關稅的方案，以避免藥品、電子產品和汽車面臨更高關稅，但歐盟澄清有關講法。歐洲央行副行長金多斯表示，通脹率低於歐洲央行2%目標的風險已得到控制，薪資漲幅正回落至歐洲央行目標相符的水平。歐元再次由1.16附近回落，短期仍然優先部署低位吸納。
|貨幣
|方向
|入市價
|目標價
|止蝕價
|歐元兌美元
|買入歐元
|1.1520
|1.1650
|1.1470
|美元兌日圓
|觀望
|英鎊兌美元
|觀望
|美元兌瑞郎
|觀望
|澳元兌美元
|觀望
|紐元兌美元
|觀望
|美元兌加元
|觀望
《亨達集團總經理 羅明立》
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