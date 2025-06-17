17/06/2025 16:14

貨幣 東京收市 最高價 最低價 美元/日圓 144.75 145.11 144.40 歐元/美元 1.1551 1.1572 1.1543 英鎊/美元 1.3556 1.3580 1.3556 美元/瑞郎 0.8133 0.8147 0.8123 美元/港元 7.8488 7.8499 7.8493

貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價 歐元兌美元 買入歐元 1.1520 1.1650 1.1470 美元兌日圓 觀望 英鎊兌美元 觀望 美元兌瑞郎 觀望 澳元兌美元 觀望 紐元兌美元 觀望 美元兌加元 觀望

《美元走勢》美國6月紐約聯儲製造業指數大幅下滑至-16，差過預期，主要是新訂單指數大幅下跌有關，但未來6個月預期指數卻由-2回升至21.2。關稅方面，美國總統特朗普與加拿大總理同意，會致力在30天內達成貿易協議。美國參議院共和黨人公布了他們版本的減稅計劃，該法案將削減企業及個人的稅務及醫療保險，但就會增加財政赤字。有消息指歐盟會同意美國統一徵收10%關稅的方案，以避免藥品、電子產品和汽車面臨更高關稅，但歐盟澄清有關講法。歐洲央行副行長金多斯表示，通脹率低於歐洲央行2%目標的風險已得到控制，薪資漲幅正回落至歐洲央行目標相符的水平。歐元再次由1.16附近回落，短期仍然優先部署低位吸納。《亨達集團總經理 羅明立》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。