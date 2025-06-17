17/06/2025 18:00

《真知灼見－溫灼培》全球央行會繼續增持黃金嗎？

《真知灼見》世界黃金協會(WGC)於2月25日至5月20日期間，向全球73家中央銀行發放了問卷調查。結果顯示，76%的央行預期在未來5年內將增持黃金儲備，這一比例較去年的69%顯著上升；同時，預期在未來5年內減持美元儲備的央行比例也達到約75%，相比去年的62%有所增加；至於在未來12個月，有95%的央行表示會增持黃金作為儲備，較去年81%的比例也有明顯上升。



回顧於6月11日，歐洲央行發表了一份報告，指出到2024年，全球央行的外匯儲備中，黃金的佔比已上升至20%，超越歐元成為第二大儲備資產；相對而言，美元的儲備比例降至僅46%。如果央行真的根據上述這項調查繼續增持黃金，可想象到今年底，美元在外匯儲備中的比重將進一步下滑。



事實上，從中國人民銀行截至5月底數字中不難發現，該行的黃金儲備規模已達至7383萬盎司，按月增長6萬盎司，並是該行連續7個月在增持黃金儲備。明顯，人行是全球最積極增持黃金儲備的央行之一。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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