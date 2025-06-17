17/06/2025 15:03

《廣匯論勢－鄭廣復》日圓淡友須防下半年遭大屠殺

《廣匯論勢》四大央行本周先後議息，今早（17日）日本央行(BOJ)結束議息會後，決策委員一致通過維持指標隔夜利率在0.5厘，至於削減每季購債規模的措施，則以8票對1票通過。購債幅度將從今年第二季的每季4.1萬億日圓，減至第三季的3.7萬億日圓、第四季的3.3萬億日圓及明年首季的2.9萬億日圓，即每季減購4000億日圓。不過，從2026年第二季開始，減購額度縮少至2000億日圓，即明年第二季購債額度為2.7萬億日圓，如此類推，至2027年首季，購債金額降至2.1萬億日圓。BOJ將於2026年6月的貨幣政策會議檢討縮減購債計劃。



另外，BOJ表示，如長期利率快速上升，將會採取靈活應對措施，例如增加國債購買量、增加購買時間表、進行固定利率的國債購買操作及針對集合抵押品的資金供應操作。為免因央行減少購債而令國債標售額降低，1年期以上至10年期的國債標售次數，將由每月四次減至三次，但10年期以上至25年期以上的國債則維持每月標售三次。BOJ估計，與2024年6月縮減購債前比較，央行持有的國債規模到2027年3月約減少16%至17%。



*美元兌日圓下降旗形勢穿140*



美元兌日圓在亞洲市早段曾高見145.11，議息結果公布後持續下跌，最低曾見144.40，其後反彈，惟觸及小時圖50SMA(144.73)後再度下跌。從日線圖觀察，美元兌日圓在今年5月12日高見148.66後持續下跌，5月27日低見142.11後回穩，並以平衡上升通道形態緩慢回升，最高曾升至146.29（超過5月12至27日跌幅之61.8%），惟當日終以陰燭收低於143.95。



從周線圖觀察，美元兌日圓呈大型下降旗形，在周線圖收高於145.53之前仍趨向下。2025年上半年餘下不足10個交易日就結束，而從2023年下半年以來，美元兌日圓曾多次下試或下破140關口，預示140很大可能在今年下半年失守。以費波納奇擴展幅度量度，假設匯價由148.66展開的跌浪，幅度等同今年1月高位158.89至4月低位139.88的跌浪，美元兌日圓將跌至129.65。因此，投資者必須密切注視140關口能否守穩，如在周線圖再次收低於140，將是極強烈的穿位訊號，現在仍然持有美元兌日圓好倉的投資者，宜在140以下設定止蝕位，除非閣下可以承受1500點子的跌幅之餘，仍有力加倉，即使如此，這樣的投資態度，可以肯定有一天會遭遇沒頂之災！《資深市場分析師 鄭廣復》



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